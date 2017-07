Cu minim 20 de zile de concediu si alte 14 zile reprezentand sarbatori legale, Romania se afla pe locul 14 din cele 28 de state membre UE in functie de totalul zilelor libere pe care angajatorii sunt obligati sa le plateasca intr-un an. Legislatia muncii este in general uniformizata in Europa, insa exista si tari unde angajatii primesc zile libere platite pentru diverse activitati… precum invatarea limbii nationale.

20 de zile libere platite in fiecare an este minimul absolut care se practica in tarile europene, cifra fiind valabila si in Romania. Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeana, cel mai mare numar de zile de concediu platit (28) se inregistreaza in Marea Britanie, insa cifra este “compensata” de un numar mai redus de sarbatori nationale. De notat insa si faptul ca angajatorii din Marea Britanie pot impune salariatilor in ce perioade sa isi ia concediu.

Polonia si Ungaria sunt tarile unde angajatii primesc un numar din ce in ce mai mare de zile libere odata cu inaintarea in varsta. Astfel, in Polonia, un angajat care a lucrat mai putin de 10 ani are dreptul la 20 de zile libere/an, in vreme ce un angajat care a lucrat peste 10 ani va avea dreptul la 26 de zile libere. De asemenea, in Ungaria, pe langa obisnuitele 20 de zile de concediu anual, un angajat in varsta de peste 28 de ani are dreptul la alte doua zile/an, in vreme ce un angajat de pese 45 de ani are dreptul la 10 zile bonus de concediu platit.

Luxemburg, una dintre cele mai mici tari din Uniunea Europeana, se remarca printr-un numar ridicat de zile de concediu platit (25 zile/an), dar si prin faptul ca ii obliga pe angajatori sa ofere zile de concediu platit angajatilor care decid sa invete luxemburgheza, una dintre cele trei limbi oficiale din acest stat.

Cele mai multe zile de sarbatori nationale legale (17) sunt in Bulgaria si Cipru. In majoritatea tarilor din UE, aceste zile sunt libere pentru angajati, sau sunt platite dublu. Exceptia este Danemarca, unde desi teoretic exista 13 zile de sarbatori legale, angajatorii nu sunt obligati in niciun fel sa isi scuteasca de la munca angajatii in aceste perioade.

Mai jos sunt si cele 14 zile de sarbatori nationale din Romania in 2017:

1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou

24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane

16 aprilie 2017, 17 aprilie — Pastele

1 mai — Ziua Muncii

1 iunie – Ziua Copilului

4 iunie, 5 iunie — Rusalii

15 august — Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie — Sfantul Andrei

1 decembrie — Ziua Nationala a Romaniei

25 decembrie, 26 decembrie — Craciunul



Zile concediu platit Zile de sarbatori nationale legale Total Austria 25 15 40 Malta 24 14 38 Suedia 25 13 38 Bulgaria 20 17 37 Cipru 20 17 37 Marea Britanie 28 9 37 Franta 25 11 36 Lituania 20 15 35 Slovacia 20 15 35 Slovenia 20 15 35 Portugalia 22 13 35 Finlanda 24 11 35 Luxemburg 25 10 35 Romania 20 14 34 Grecia 20 14 34 Croatia 20 13 33 Cehia 20 13 33 Letonia 20 13 33 Polonia 20 13 33 Spania 22 11 33 Germania 24 9 32 Italia 20 12 31 Estonia 20 11 31 Ungaria 20 11 31 Olanda 20 11 31 Belgia 20 10 31 Irlanda 20 9 29 Danemarca 25 0 25

Foto: Shutterstock