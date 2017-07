Facultatile din Romania produc anual in medie 190.000 de studenti, iar Bucurestiul este principalul centru universitar din tara. Investitiile in educatie nu sunt niciodata o idee proasta, insa anumiti studenti s-ar putea sa puna sub semnul intrebarii aceasta afirmatie atunci cand afla ca in Capitala exista universitati de stat care cer chiar si peste 4.000 de euro pe an ca taxa de scolarizare.

Cei mai multi studenti din Romania provin domeniul economic si din cel juridic, costurile facultatilor de profil incadrandu-se in media obisnuita. Studentii care ocupa un loc cu taxa in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) platesc anual o taxa de 3.500 lei, indiferent de facultatea pe care o urmeaza, in vreme ce studentii la Drept platesc 3.400 lei/an.

Topul celor mai scumpe universitati din Bucuresti este condus de Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale, unde studentii la facultatea de film au de platit in fiecare an 19.100 lei (4.180 euro), totalul ajungand la 57.300 lei (12.540 euro) in cei trei ani de studii. Facultatea mai ieftina din cadrul universitatii este cea de teatru, acolo unde costul anual este de 5.000 de lei. De notat faptul ca simpla inscriere la examenul de licenta in cadrul acestei Universitati ajunge sa coste 2.000 de lei, iar cei care vor sa isi aprofundeze studiile printr-un curs de master trebuie sa plateasca 30.000 lei anual.

Costuri ridicate mai au si facultatile de Arhitectura si Medicina din Bucuresti care isi taxeaza studentii cu sume anuale cuprinse intre 9.000 si 5.000 de lei.

Printre facultatile ieftine se afla cele care pregatesc viitoarele cadre militare, preoti catolici, politisti si pompieri. Teoretic, si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) se afla in randul universitatilor care percep taxe reduse, insa institutia mentioneaza faptul ca decanatele pot avea “politici speciale” in stabilirea taxelor anuale din contractul de scolarizare.

Institutia de invatamant Facultatea/specializarea Taxa scolarizare (lei/an) Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale Film 19.100 Teatru 5.000 Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Medicina 9.000 Moase si asistenta medicala 6.000 Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Arhitectura 6.000* Urbanism si arhitectura de interior 5.000** Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Toate facultatile 4.200 Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti Toate facultatile 4.200 Universitatea din Bucuresti Matematica si informatica 4.000 Drept 3.400 Bilogie 3.200 Limbi straine 3.100 Chimie 3.100 Filosofie 3.100 Geografie, geologie si geofizica 3.100 Istorie 3.100 Jurnalism 3.100 Litere 3.100 Psihologie si stiintele educatiei 3.100 Sociologie si asistenta sociala 3.100 Teologie ortodoxa 3.100 Teologie baptista 3.100 Administratie si afaceri 3.100 Fizica 3.000 Stiinte politice 3.000 Teologie romano catolica 2.500 Universitatea Politehnica din Bucuresti Toate facultatile 4.000 Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport Toate facultatile 800 euro (3.650 lei) Academia de Studii Economice Toate facultatile 3.500 Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Toate facultatile 3.000 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Inginerie si managament in alimentatia publica 2.600 Inginerie economica in agricultura 2.500 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Toate facultatile 2.200 Universitatea Nationala de Aparare Carol I Toate facultatile 2.200

* 6.000 lei/an in anii de studiu I si II, respectiv 4.800 lei/an in anii de studiu III-VI



**5.000 lei/an in anii de studiu I si II, respectiv 4.800 lei/an in anii de studiu III-V



Anumite universitati isi actualizeaza taxele percepute in lunile septembrie - octombrie, rezultand astfel modificari fata de sumele mentionate in articol