Fast Forward Business Summit continua traditia conferintei Antreprenor, Caut Fintantare!, construind o punte de legatura intre investitori si finantatori, pe de-o parte, si business-urile performante din Romania, cu potential ridicat de accelerare a afacerilor, fie ca vorbim de startup-uri sau IMM-uri deja recunoscute in piata.

Te asteptam miercuri, 27 septembrie, cu un panel de dezbateri, structurat sub forma unei succesiuni de mini studii de caz, si 6 workshop-uri utile pentru a invata cum sa iti cresti cat mai repede afacerea, fie prin accesarea de fonduri noi, fie prin eficientizarea activitatii.

In prima parte a zilei, WALL-STREET.RO si start-up.ro vor gazdui mai multi antreprenori cu povesti de succes, care vor avea interventii inspirationale, iar ulterior acestia vor primi live feedback din partea finantatorilor si consultantilor, pentru a intelege care au fost provocarile in ceea ce priveste finantarea si cresterea business-ului si cum ar fi putut sa treaca mai usor peste ele.

Te poti inscrie GRATUIT la conferinta, iar ulterior poti ramane pentru mai multe sesiuni de studiu aprofundat, la cele 6 workshop-uri utile pentru a-ti creste afacerea. Vei avea discount-uri progresive in functie de numarul de workshop-uri la care vei participa.

Fast Forward Business Summit se adreseaza in mod egal antreprenorilor la inceput de drum, care isi doresc sa obtina sfaturi pretioase pentru accelerarea afacerilor, dar si managerilor din IMM-uri, care se gandesc fie la finantare sau vanzarea catre un investitor. In orice stadiu ar fi afacerea ta, vei intra in contact cu finantatori, investitori, consultanti, dar si alti antreprenori pentru care succesul a devenit palpabil. Vino la conferinta business-ului romanesc sa ii cunosti si sa le prezinti afacerea pe care ai infiintat-o.

4 motive pentru a te inscrie la summit-ul Fast Forward

Speech-uri inspirationale si povesti de succes ale antreprenorilor "Made in RO"

Sfaturi concrete pentru dezvoltarea si eficientizarea afacerii tale

Afla cele mai eficiente metode de finantare in fiecare etapa a afacerii tale

Workshop-uri utile pentru a obtine lectii valoroase tocmai bune de pus in practica

Workshop-urile care te vor ajuta sa iti cresti afacerea

Workshop de contabilitate: "make-up" contabil pentru o mai buna prezentare in fata finantatorilor

Trainerul acestui workshop este Marcel Vulpoi, fondator al Vulpoi & Toader Management (VTM), una dintre putinele companii independente de servicii integrate de contabilitate si consultanta in business din Romania. Marcel este si profesor la Academia de Studii Economice si are o experienta de peste 16 ani in business si la catedra.

Workshop crowdfunding: secretele unei campanii de succes in Romania

Workshop-ul de crowdfunding este sustinut de Oana Craioveanu, project manager al platformei Startarium, cea mai complexa platforma educationala si de acces la finantare a initiativelor antreprenoriale romanesti, un proiect Impact Hub si ING lansat in 2016. Oana are o vasta experienta in project management si este co-fondatoarea Impact Hub Bucuresti si Cluj-Napoca.

Workshop despre insolventa: cum sa iti protejezi afacerea de insolventa partenerilor comerciali

Iancu Guda (CFA, EMBA) va fi trainerul workshop-ului de insolvente. Economistul, cu o experienta de peste 10 ani in mangementul riscului de credit, este Director General al Coface Credit Management Services SRL si presedinte al AAFBR (Asociatia Analistilor Financiari Bancari din Romania), pentru mandatul 2016-2018. Incepand cu anul 2013, este este lector asociat la Institutul Bancar Roman, unde preda cursuri de analiza financiara avansata si corporate finance in cadrul programului CEFA. De asemenea, incepand cu anul 2017, Iancu este autorizat de catre ASF in pozitia de VicePresedinte si Administrator Independent in Consiliul de Administratie al BRD Asset Management.

Cum sa iti promovezi cat mai bine afacerea in media

Vei invata despre cum sa iti etalezi afacerea pe masa presei de la Vlad Andriescu, redactor sef al start-up.ro, astfel incat sa nu ai probleme in a livra catre jurnalisti si influenceri acel continut despre afacerea ta care va genera automat interes si se va transpune in numeroase prezente media. Vlad urmareste startup-urile din Romania de peste sase ani si asteapta unicorni locali. El trateaza ecosistemul antreprenorial din Romania cu realism si nu crede ca avem inca "Steve Jobs de Romania".

Workshop fonduri europene: cum sa iti pregatesti dosarul pentru a obtine banii europeni

Workshop de HR: provocari legislative si dificultati in eficientizarea structurii de personal

Ultimii doi traineri vor fi anuntati in scurt timp.