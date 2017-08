Majoritatea romanilor prefera sa faca plasamente foarte sigure atunci cand vine vorba de propriile economii, topul fondurilor de investitii preferate de acestia fiind dominat de fondurile care tin banii in titluri de stat romanesti si depozite. Peste un an insa, investitorii precauti s-ar putea sa aiba o problema, in conditiile in care castigurile de 1-2% aduse in prezent de fondurile “sigure” nu vor mai putea sa acopere nici macar rata inflatiei, estimata de BNR la 3,3%. Cititi in continuare care sunt principalele 10 fonduri preferate de romani, castigurile generate in ultimul an si in ce investesc acestea.