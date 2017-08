Sistemul de pensii private din Romania a fost deseori criticat, in pofida rezultatelor obtinute de la lansare si pana in prezent. Astfel, fie ca a fost vorba de randamente, ori de sustenabilitatea sistemului, nici fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) nu au scapat de critici. Ne propunem, asadar, in cadrul acestui articol sa demitizam, cu argumente clare, cele mai frecvente discutii cu privire la pensiile private facultative.