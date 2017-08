Actorul nascut in Boston a inregistrat aceste venituri colosale datorita, in mare parte, rolurilor interpetate in filmele "Daddy’s Home 2", programat sa apara in luna noiembrie a acestui an, si Transformers: The Last Knight, care a avut premiera in SUA anul acesta pe 21 iunie.

Wahlberg l-a intrecut anul acesta pe fostul lider al topului de anul trecut, Dwayne “The Rock” Johnson”, care in 2017 se afla pe pozitia a doua, cu venituri de 65 de milioane de dolari, datorita rolurilor sale in “Baywatch”, care a avut premiera in SUA pe 25 mai 2017, si in “Jumanji”, o productie care urmeaza sa aiba premiera pe 20 decembrie 2017. De asemenea, veniturile lui “The Rock” s-au mentinut ridicate si datorita rolului din serialul “Ballers” si a popularitatii sale, care, conform unui sondaj de opinie, i-ar aduce o victorie in cazul in care ar candida impotriva lui Donald Trump la alegerile din SUA in 2020.

Primii cei mai bine platiti 20 actori din lume au incasat in perioada 1 iunie 2016 – 1 iulie 2017 suma totala de 720 de milioane de dolari. Lista din acest an a celor mai bine platiti actori contine si nume de la Bollywood, respectiv Shah Rukh Khan, Salman Khan si Akshay Kumar. Topul este urmatorul:

1. Mark Wahlberg – 68 mil. dolari

2. Dwayne “The Rock” Johnson – 64 mil. dolari

3. Vin Diesel – 54,5 mil. dolari

4. Adam Sandler -50,5 mil. dolari

5. Jackie Chan – 49 mil. dolari

6. Robert Downey Jr.- 48 mil. dolari

7. Tom Cruise - 43 mil. Dolari

8. Shah Rukh Khan – 38 mil. dolari

9. Salman Khan - 37 mil. dolari

10. Akshay Kuman - 35,5 mil. dolari

11. Chris Hemsworth - 31,5 mil. dolari

12. Tom Hanks – 31 mil. dolari

13. Samuel L. Jackson – 30,5 mil. dolari

14. Ryan Gosling – 29 mil. dolari

15. Ryan Reynolds - 21.5 mil. dolari

16. Matt Damon – 21 mil. dolari

17. Jeremy Rennen – 19 mil. dolari

18. Chris Evans – 18 mil. dolari

19. Chris Pratt – 17 mil. dolari

20 Mark Ruffalo – 13 mil. dolari

Actorul care a inregistrat cea mai mare crestere procentuala a veniturilor fata de precedentul top este nimeni altul decat australianul Chris Hemsworth, cunoscut pentru interpretarea zeului mitologic “Thor” in firmele produse de catre Marvel, ale carui venituri au crescut cu 250%, pozitionandu-l astfel pe pozitia 11 cu 31,5 milioane de dolari.

