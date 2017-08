Doar cateva zile ne mai despart de inceputul lunii septembrie, insa "vanatoarea" celor mai bune chirii a inceput deja. In cele de mai jos, o noua analiza Imobiliare.ro asupra acestui segment de piata prezinta o comparatie intre zonele cu cele mai scumpe si, respectiv, cele mai ieftine apartamente de inchiriat din patru mari centre universitare ale tarii: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, si Timisoara. Studiul ia in calcul preturile medii solicitate pentru apartamentele cu una, doua si trei camere in vara acestui an.