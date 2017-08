Valorile de piata pe metru patrat pentru apartamentele in bloc din marile orase s-au apreciat usor, in al doilea trimestru din acest an, comparativ cu primele trei luni, conform indicelui imobiliar realizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) prin IROVAL - Cercetari in evaluare, pe baza informatiilor stranse in Baza Imobiliara de Garantii (BIG).

Dintre orasele analizate, cele mai mari cresteri s-au inregistrat in Iasi, unde valorile de piata pe metru patrat in apartamentele in bloc au urcat in medie cu 6,11% fata de trimestrul anterior, dar si in Timisoara (+4,90%), Cluj-Napoca (+4,27%), Brasov (+3,62%) si Constanta (+2,26%). In Bucuresti, cresterea a fost mai moderata, de 1,82%, dar per total, ritmul de crestere din majoritatea oraselor a fost mai semnificativ in trimestrul al doilea fata de primul trimestru.

In ceea ce priveste sectoarele Capitalei, cinci din sase au inregistrat in al doilea trimestru din 2017 cresteri pentru acelasi tip de proprietati analizate. Astfel, sectorul 3 a condus in clasamentul cresterilor, cu un avans de 3,41% in trimestrul doi fata de trimestrul intai. Sectoarele 6 si 4, dupa ce inregistrasera mici scaderi in trimestrul anterior, au fost pe plus in trimestrul doi, cu 2,58%, respectiv 2,49%.

Valoarea de piata pe metru patrat in apartamentele de bloc a urcat cu 2,26% si in sectorul 2, in timp ce in sectorul 5 cresterea a fost subunitara, de 0,87%. Singurul sector care a inregistrat o scadere, desi nesemnificativa, de -0,09%, a fost sectorul 1, dupa ce, in trimestrul anterior, avusese o evolutie pozitiva (+3,61%).

Indicele publicat pe site-ul ANEVAR se refera la valoarea de piata a apartamentelor amplasate in bloc. Indicele imobiliar ANEVAR este realizat cu ajutorul informatiilor din Baza Imobiliara de Garantii (BIG). Din iulie 2015, toti evaluatorii autorizati au obligatia de a raporta in Baza Imobiliara de Garantii cele mai importante informatii din rapoartele de evaluare a proprietatilor imobiliare pe care le realizeaza pentru bancile din Romania.

Sursa foto: Blackboard / Shutterstock