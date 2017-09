Pentru a marca cei 9 ani trecuti de la criza financiara si falimentul bancii americane Lehman Brothers, saptamana aceasta am citit o intreaga serie de materiale scrise in toamna lui 2008, pentru a-mi readuce aminte de acele momente si pentru a compara situatia de atunci cu cea de acum. Unul dintre materialele citite a fost un editorial al lui Warren Buffett, ale carui sfaturi adesea le consider plictisitoare si parca scoase din niste carti de teorie. Uitandu-ma insa in urma nu pot decat sa recunosc precizia pe care a avut-o “plictisitorul sfat” dat de Buffet la o luna dupa prabusirea Lehman.

Pe 16 octombrie 2008, la o luna dupa falimentul Lehman Brothers si dupa o zi in care Bursa de la New York pierduse un urias 9%, Warren Buffett a facut ceva rar intalnit in cariera sa: a facut publica o recomandare de investitii, titrand intr-un editorial publicat in The New York Times: “Buy American. I am” – “Cumpara (actiuni) americane. Eu o fac”. Cei care ar fi facut acest lucru la data respectiva, in prezent ar avea castiguri de aproximativ 160%.

Intregul editorial este practic bazat pe principiul “Fii temator cand altii sunt lacomi si lacom cand altii sunt tematori”.

Vreau sa fiu clar: nu pot sa prezic miscarile pe termen scurt ale bursei. Nu am nici cea mai vaga idee daca actiunile vor creste sau daca vor scadea peste o luna sau peste un an. Totusi, ceea ce este cel mai probabil, este faptul ca piata va creste, poate chiar substantial, inainte ca sentimentul investitorilor sau economia sa revina - Warren Buffett (16 octombrie 2008)



La acel moment, Buffett scria ca a inceput sa cumpere in contul sau personal actiuni americane pe care le considera “o bucata din viitorul Americii achizitionata la pret redus”. Pentru a intelege mai bine situatia din pietele financiare din toamana anului 2008, trebuie reamintit ca aproape toate bursele din lume s-au prabusit in acea perioada, inclusiv cea din Romania, unde actiunile locale au scazut cu 47% in septembrie si octombrie. In SUA, Bursa de la New York pierduse 24% in acelasi interval de timp.

Buffet recunostea in octombrie 2008 ca lumea financiara este un dezastru si ca economia se va inrautati pe termen scurt, dar in acelasi timp sublinia ca “stirile pe bursa vor fi bune” pe termen lung, asa cum s-a intamplat de-a lungul Secolului 20, cand bursa americana a crescut de la 66 la 11.497 puncte pe indicele Dow Jones, desi SUA a trecut prin doua razboaie mondiale, numeroase conflicte militare, peste 10 recesiuni si perioade de panica financiara, precum si peste o epidemie de gripa.

“Desigur, investitorii au dreptate sa se teama de companiile supra-indatorate, sau de afacerile cu o pozitie slaba din punct de vedere competitional, insa temerile cu privire la prosperitatea pe termen lung a companiilor recunoscute nu au niciun sens. Aceste companii vor trece prin turbulente, asa cum au facut mereu. Majoritatea marilor companii vor anunta noi profituri record peste 5, 10 sau 20 de ani”, a scris Buffett.

In ceea ce priveste persoanele care prefera sa detina cash in asteptarea vestilor bune, Buffett mentiona ca acestea au ales unul dintre cele mai proaste active pe termen lung, deoarece numerarul “nu genereaza practic niciun randament si in mod sigur se va deprecia in timp (din cauza inflatiei)”.

Ca sa intelegeti mai bine de ce iesirea in presa a lui Buffett a fost atat de speciala la acel moment, merita mentionat faptul acesta face extrem de rar recomandari publice cu privire la evolutia burselor, sau a actiunilor. ABC News aminteste de doar doua astfel de situatii: in 1974 cand actiunile americane ajunsesera sa cumuleze scaderi de 48% acesta a spus “cumparati”, iar indicele Dow Jones a crescut ulterior doi ani la rand; apoi, la finalul anilor ’90, acesta a avertizat investitorii sa evite actiunile companiilor tehnologice, ceea ce a urmat fiind binecunoscuta “bula IT”, sau “tech bubble” de la inceputul anilor 2000.

Cat ar fi castigat un investitor care aplica sfaturile lui Buffett in toamna lui 2008?

Aplicat pe bursa americana, sfatul lui Buffett din octombrie 2008 ar fi adus investitorilor un castig de peste 160% pana in prezentavand in vedere evolutia indicelui S&P 500.

In Romania, Bursa de Valori Bucuresti a urcat cu 78% in acelasi interval de timp, luand in calcul evolutia indicelui BET. “Daca adaugam si dividendele platite in acesti 9 ani putem vorbi de o dublare a pietei. Cine ar fi cumparat actiuni in ziua falimentului Lehman Brothers si-ar fi dublat suma investita”, mentioneaza Alin Brendea, directorul general adjunct al casei de brokeraj Prime Transaction.

Toate aceste castiguri trebuie puse insa si in contextul scaderilor inregistrate pe bursa romaneasca in timpul crizei. Astfel, un calcul simplu arata ca investitorii care erau in piata la inceputul lui 2008 nu si-au recuperat pierderile nici acum, in ciuda incasarilor din dividende.

Sursa foto: Stuart Isett / Flickr