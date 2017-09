Titlurile de stat au devenit mai accesibile pentru romanii obisnuiti in ultimii ani, acestea fiind alternative viabile la un depozit bancar traditional. Chiar daca sunt similare din anumite puncte de vedere, plasamentele in titluri de stat si plasamentele in depozitele bancare pot genera castiguri diferite in functie de dobanzi si de perioadele de economisire.

Cumparand un titlu de stat romanesc, investitorul crediteaza practic Romania, imprumutand statul pe o perioada de timp definita. Titlurile de stat (uneori denumite si obligatiuni de stat) sunt folosite de Ministerul Finantelor pentru a finanta diverse activitati sau proiecte, precum si pentru a refinanta vechile datorii, procedura denumita uneori si “rostogolirea” datoriei publice deoarece statul imprumuta practic bani pentru a-si plati vechile imprumuturi.

Cum functioneaza titlurile de stat

Cand statul are nevoie sa se finanteze acesta emite obligatiuni sau face o emisiune de obligatiuni/titluri de stat.

Acestea sunt vandute direct bancilor si investitorilor calificati, precum fondurile de investitii. Uneori insa, emisiunile de titluri de stat sunt deschise si pentru populatie, care le poate achizitiona adresandu-se bancilor sau anumitor case de brokeraj. De exemplu, anul trecut, Ministerul Finantelor a lansat o emisiune de titluri de stat dedicata doar populatiei, denumita Centenar. Un titlu a costat doar 100 de lei (valoare nominala), comparativ cu valorile de chiar si 10.000 de lei pe care titlurile de stat le au in mod normal.

Oricine cumpara titluri de stat are dreptul sa primeasca in schimb o dobanda (uneori numita si “cupon”) platita periodic (anual/trimestrial), iar la maturitatea emisiunii de titluri de stat ii este restituita suma plasata initial.

Cand este mai bine sa iti tii banii in titluri de stat si cum evolueaza pretul acestora

Dupa ce au fost emise, titlurile de stat pot fi tranzactionate intre banci sau chiar si pe bursa, daca acestea sunt listate. De notat ca veniturile de pe urma titlurilor de stat romanesti sunt neimpozabile, din acest motiv plasamentele in astfel de titluri fiind aproape mereu mai profitabile decat cele in depozite.

Deoarece au dobanzi fixe care reprezinta un procent din valoarea nominala (cuponul), pretul din piata al titlurilor de stat fluctueaza in functie de cat de “dorit” sau “nedorit” este respectivul cupon.

Exemplu: Sa presupunem ca dobanzile bancare sunt in general de 5% iar statul decide sa faca o emisiune de titluri de stat cu o dobanda anuala (cupon) de asemenea de 5%, un titlu avand o valoare nominala de 1.000 lei si maturitate 5 ani. Respectivul titlu de stat va aduce un castig anual de 50 lei oricui il detine. In aceste conditii se poate spune ca nu va conta daca investitorul isi va plasa economiile in titluri de stat sau depozite bancare, castigul fiind acelasi indiferent de alegere, adica 5% anual.

Daca dobanzile la depozitele bancare scad insa la 4%, titlul de stat va plati in continuare cuponul de 5% stabilit la momentul cand s-a facut emisiunea. In aceasta situatie, investitorii isi vor dori castigul mai mare asa ca, evident, vor cumpara titluri de stat, acestea fiind mai profitabile decat depozitele bancare. Ca in orice piata insa, cererea mai mare va impinge pretul titlurilor de stat in sus. Cat de sus? Pana cand castigul efectiv al titlului va ajunge la 4%/an, adica pana la circa 1.045 lei/titlu.

Luand insa in calcul situatia opusa, in care dobanzile la depozite cresc la 6%, cuponul de 5% al titlurilor de stat nu mai este atractiv, asa ca pretul din piata al titlului de stat va scadea din moment ce este mai profitabil sa iti pastrezi banii in banca. Cat de mult va scadea pretul titlurilor de stat? Pana cand castigul efectiv al acestora va ajunge sa fie 6%, adica pana la aproximativ 955 lei/titlu.

Din cauza acestui mecanism, este important de tinut minte ca pretul titlurilor de stat evolueaza in directia opusa a dobanzilor bancare.

Cea mai recenta emisiune de titluri de stat pentru populatie a avut un cupon de 2,15%. Avand in vedere ca marile banci acorda in prezent dobanzi ce cu greu mai ating nivelul de 1%, se poate spune ca romanii care au cumparat in 2016 aceste titluri de stat au facut o alegere mai buna, castigul fiind mai mult decat dublu fata de un depozit.

