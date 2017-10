Fondurile de investitii se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si celor juridice. Ele pot fi accesate de persoanele rezidente sau nerezidente, romani sau straini, care au implinit cel putin 18 ani.

Fondurile de investitii sunt acele entitati incluse in ceea ce se numeste organisme de plasament colectiv prin intermediul carora se colecteaza resurse financiare de la mai multe persoane cu scopul de a le investi in vederea obtinerii unui profit viitor. Rezultatele (profiturile sau, dupa caz, pierderile) urmeaza sa fie impartite in mod proportional cu detinerile (numarul de unitati de fond) pe care fiecare persoana le are in cadrul fondului in cauza.

Practic,...