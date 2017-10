Bugetele alocate chiriilor de catre studenti variaza de la 90 de euro la 180 de euro, de la oras, la oras. De asemenea, cei mai multi dintre studenti aleg sa imparta chiria cu alti colegi avand in vedere costurile de pe piata. Acestea cresc, odata cu asteptarile proprietarilor de locuinte. Astfel, preturile chiriilor in centrele universitare urca, in fiecare an, in luna septembrie, cu pana la 25%, comparativ cu lunile de vara, conform datelor Wizmo.ro.

Potrivit studiului, chiriile din orase precum Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Constanta, Sibiu, Brasov au inregistrat in aceasta toamna o crestere de 20-25% fata de lunile de vara, capitala avand cele mai mari cresteri.

"Cei care aleg sa studieze in Bucuresti, cauta proprietatile situate cat mai central (Universitate, Romana) unde preturile chiriilor sunt intre 400 si 550 de euro la apartamentele de 2 camere. Pe locul doi se afla locuintele situate in apropierea statiilor de metrou, in special cele de pe magistrala Pipera-Berceni, unde chiria costa aproximativ 500 de euro pentru 3 sau chiar 4 camere", a declarat Monica Raschitor, director general Silver House Invest.

Proximitatea fata de metrou, mijloace de transport in comun sau centrele universitare cantareste cel mai mult decizia de alegere a chiriei. De exemplu, potrivit Silver House Invest, in Bucuresti cartierele Militari si Crangasi sunt variante populare printre studentii la Politehnica, care reduc, astfel, atat cheltuielile cu transportul cat si pe cele aferente locuintelor din centrul orasului.

Conform CAI, agentie imobiliara, perioada de varf in evolutia pretului chiriilor este octombrie-noiembrie, interval in care preturile chiriilor pot creste chiar si cu 35%, in functie de locatia imobilului si dotarile acestuia.

La nivel national bugetele alocate chiriilor de catre studenti variaza de la oras, la oras. De asemenea, cei mai multi dintre studenti aleg sa imparta chiria cu alti colegi avand in vedere costurile de pe piata.

"Bugetul lunar alocat chiriei de catre un student, este, in medie, de aproximativ 90 de euro in Brasov, 100-110 euro in Constanta, 180 euro in Cluj si 150 euro in Bucuresti, in situatia clasica in care apartamentul este impartit de mai multe persoane. Aproximativ 80% dintre studenti aleg sa locuiasca cu cel putin inca un coleg, iar proprietatile preferate sunt apartamentele de 2 sau 3 camere”, a spus Stefan Pop, Director General CAI Imobiliare.

Garsonierele sunt alese preponderent de catre cei care stau singuri. Astfel, un student care alege sa inchirieze singur o garsoniera in Bucuresti plateste in medie 250 de euro lunar. In ceea ce priveste pretul mediu de inchiriere al apartamentelor de 2 camere adaugate pe platforma Wizmo.ro, in perioada 15 august-15 septembrie 2017 acesta a fost de 485 de euro in Cluj si 500 in Bucuresti, iar al celor de 3 camere, de 650, respectiv 700 de euro, potrivit lui Maarten Deboo, CEO Wizmo.ro.

Obiceiuri privind inchirierea de locuinte

Referitor la comportamentul privind inchirierea de locuinte de catre studenti, specialistii in imobiliare au identificat un tipar al obiceiurilor acestora. "In jur de 60-70% dintre studenti inchiriaza pe o perioada medie de 10 luni, Doar cei care au un job sau sunt implicati intr-o relatie cu o persoana care a terminat studiile stau mai mult intr-un loc”, a explicat Mihaela Popa, director general Agasse Imobiliare.

In plus, conform Silver House Invest din cauza instabilitatii, multi proprietari refuza sa primeasca studenti, preferand familii sau varianta inchirierii in regim hotelier, mult mai avantajoasa, in special pentru cei cu proprietati situate in zone centrale.

Datele privind evolutia chiriilor face parte din demersul mai larg de realizare a analizelor de piata sub umbrela Wizmo.ro. In acest sens, compania coopteaza si culege date de la agentiile imobiliare cu care colaboreaza pentru a obtine date relevante despre piata de profil.

Sursa foto: douglasmack / Shutterstock.com