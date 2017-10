Conform estimarilor specialistilor din piata rezidentiala, in acest an, au fost si vor fi finalizate multe locuinte noi in Bucuresti, in conditiile in care, la inceputul lui 2017, ar fi fost in lucru si in curs de obtinere a autorizatiei de construire peste 20.000 unitati locative. Bineinteles, cele mai bine cotate vor fi zonele de langa parcuri, cu scoli foarte bune, cu facilitati sociale sau din proximitatea marilor centre de spatii de birouri din Capitala, precum Floreasca, Aviatiei, Pipera, Orhideea-Politehnica, Tineretului-Carol si Bulevardul Expozitiei.

Astfel, locuintele care ar urma sa fie finalizate in acest an ar putea fi segmentate, mai mult sau mai putin, in trei mari categorii, din prisma alegerii unei zone pentru o locuinta noua in 2017: locuinte de lux, locuinte pentru corporatisti si locuinte pentru inchiriat, avand in vedere interesele si bugetele diferite ale celor trei mari categorii de cumparatori.

"Pe primele cinci locuri in topul zonelor cu locuintele noi de lux se afla, in aceasta ordine, Piata Charles de Gaulle, Herastrau-Soseaua Nordului, Floreasca, Cotroceni si Dacia, pentru ca au in apropiere cele mai bune scoli si licee din Bucuresti, vecinatati elegante, cu prestigiu istoric, zone verzi mari, accesibile, sunt in apropierea ambasadelor si a institutiilor de marca. In al doilea top, cel al locuintelor pentru corporatisti, pe primele cinci locuri se afla, in aceasta ordine Floreasca, Aviatiei, Orhideea-Politehnica, Tineretului-Carol si Bulevardul Expozitiei, apropiate de noii poli de business si facilitatile sociale moderne, in acord cu stilul de viata al tinerilor de azi - cu spatii de shopping, food, de petrecere a timpului liber", afirma Maria Seder Neda, specialist imobiliar.

In opinia sa, la cel de-al treilea top, cel al locuintelor de investit, important a fost randamentul anual actual obtinut din cumpararea si inchirierea unei locuinte noi. Locuintele cumparate pentru inchiriere reprezinta investitii cu randamente de 7-11% pe an.

In acest moment, cele mai mari randamente le dau locuintele premium, dar in timp locuintele pentru corporatisti este posibil sa devina mai profitabile. Acest top va fi cel mai dinamic, in timp ordinea zonelor se va schimba in functie de evolutia pietei de birouri si a dinamicii fortei de munca in domeniile IT&C si BPO.

Zona Expozitiei, de exemplu, a devenit cel mai fierbinte punct de pe harta imobiliara a Capitalei in acest an. Aici a fost anuntate atat constructia unor noi cladiri de birouri, cat si a 1.800 de locuinte. De exemplu, Impact a cumparat un teren de 2,2 hectare, pentru care a platit 10,6 milioane de euro, plus TVA, pe care ar urma sa ridice un asamblu rezidential cu 600 de apartamente. De asemenea, tot in aceasta zona, Dan Sucu a anuntat ca va investi 100 milioane de euro in constructia unui ansamblu rezidential cu 800 de locuinte.

Preturile la locuinte se vor diferentia si mai mult in functie de zona, de acum incolo

Preturile actuale ale locuintelor noi din zonele cu cele mai multe oferte din Capitala se regasesc in mare parte in topurile actuale privind valoarea zonelor, existand deja o ierarhie asemanatoare. Unele din aceste zone vor creste in valoare de piata, mai ales cele centrale si ultracentrale, destinate locuintelor de lux sau pentru corporatisti, pe masura ce zonele se vor dezvolta si mai mult si va scadea numarul terenurilor libere.

Pe viitor, zone mai periferice vor fi puse in umbra de zone mai centrale, de langa ele, cu mai multe facilitati si o mai mare accesibilitate si care se dezvolta rapid, antrenand o concurenta mai mare. Un exemplu este cel al zonei Bucurestii Noi, cu multe apartamente noi de vanzare in acest moment, la preturi medii de 1.368 euro/mp construit la garsoniere, in fata careia va aparea zona rezidentiala Expozitiei, unde se vor construi mii de apartamente in viitorul apropiat.

Zona a Capitalei Garsoniere Ap. cu doua camere Ap. cu trei camere Aviatiei 1.500 1.757 1.858 Berceni 976 982 949 Baneasa 1.495 1.646 1.580 Bucurestii Noi 1.368 1.280 1.250 Floreasca 1.929 1.697 2.079 Herastrau 2.775 2.288 2.182 Mihai Bravu 1.310 1.322 1.369 Militari 871 900 887 Pipera 1.119 1.243 1.189 Titan 1.045 1.107 1.142 Cifrele din tabel reprezinta preturi pe metru patrat exprimate in euro. Sursa: Imobiliare.ro

Sursa foto: gopixa / Shutterstock