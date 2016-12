RoTLD a mai incercat, inca din 2013, introducerea platii anuale pentru domenii .ro, insa treaba a fost "facuta romaneste, pe genunchi". wall-street.ro a analizat situatia la acel moment, ridicand multiple semne de intrebare.

Prin prezentul email avem placerea de a va invita sa participati la evenimentul care va avea loc in data de 18 Ianuarie 2017, ora 10:00 in sala de conferinta de la etajul 2 din ICI Bucuresti, strada Maresal Averescu 8-10, Bucuresti, sector 1, in vederea prezentarii modalitatii de implementare a tarifului de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile „.ro”.

Introducerea tarifului de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile „.ro” va intra in aplicare incepand cu data de 01 Iulie 2017, scrie Host-age.ro.

Pentru numele de domenii „.ro” inregistrate inainte de data de 01.07.2012, detinatorii dreptului de utilizare au obligatia de a achita tariful de mentenanta anual in intervalul 01.07.2017-01.10.2017. Pentru domeniile „.ro” inregistrate in intervalul 01.07.2012 – 01.07.2017, tariful de mentenanta anual va fi achitat in momentul in care dreptul de utilizare a numelui de domeniu „.ro” este egal cu 5 ani de la data inregistrarii.

Stabilirea tarifului de inregistrare si mentenanta anuala reprezinta o cerinta necesara pentru alinierea domeniilor „.ro” la politicile adoptate de toate tarile din lume. In Europa, in mod treptat, toate tarile au trecut la inregistrarea pe perioada limitata de timp a domeniilor cod de tara si reinnoirea in cazul in care solicitantul doreste folosirea in continuare a numelui. Ultima tara din Europa care a trecut la plata taxei anuale la domenii este Slovenia, in urma cu cca. 4 ani. In prezent, Romania este singura tara din Europa care nu a introdus un tarif de mentenanta anuala pentru domenii.

Stabilirea tarifului de inregistrare si mentenanta anuala este justificata de urmatoarele cerinte si reglementata, dupa cum urmeaza: