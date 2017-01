Facebook Messenger este un instrument de comunicare aflat intr-o evolutie permanenta. Dupa ce aplicatia omonima a devenit obligatorie pentru utilizatorii de Facebook pe mobil, Messenger a devenit din ce in ce mai bun si mai versatil. In continuare, exista multe alte aplicatii cu o functionalitate similara, dar avand in vedere cat timp petreceti pe Facebook, este foarte confortabil sa initiati un dialog sau o videoconferinta cu prietenii folosind Messenger.

Citeste articolulintegral pe Playtech.

Sursa foto: Shutterstock/ARTFULLY PHOTOGRAPHER