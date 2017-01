In cazul in care aveti prin casa smartphone-uri sau tablete pe care nu le mai folositi, Playtech va ofera o serie de sugestii pentru a le oferi din nou utilitate, conform Playtech .

Tehnologiile mobile evolueaza intr-un ritm ametitor de cativa ani si acest lucru se resfrange si asupra obiceiurilor noastre de consum. Daca in urma cu 10 ani iti schimbai telefonul numai daca cel vechi dadea ortul popii, acum multi renunta la smartphone-uri dupa numai un an. Cu toate ca acelasi lucru nu e neaparat valabil si la tablete, multi dintre cei care si-au luat primul iPad nu prea mai au la ce sa-l foloseasca in viata de zi cu zi. De asta am pregatit pentru voi o serie de sfaturi practice care pot reda viata acestor dispozitive pe care le-ati uitat prin sertare sau pe care va gandeati sa le vindeti la preturi derizorii.

Sursa foto: Shutterstock/Yeko Photo Studio