In 23 decembrie 2016 ROTLD a publicat online anuntul privind introducerea tarifului de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile ".ro" incepand cu 1 iulie 2017; urmare a acestui anunt, mai multe companii de hosting din Romania solicita organizarea de consultari publice.

In 18 ianuarie 2017 ROTLD a organizat o intalnire cu partenerii sai, companii de web hosting, prin care se inregistreaza in jur de 60% dintre domeniile “.ro”. La aceasta intalnire ROTLD a comunicat pentru prima data noile tarife de mentenanta si reguli de inregistrare pentru domeniile “.ro”.

Niciunul dintre partenerii prezenti la intalnire nu a negat necesitatea introducerii unui tarif anual de mentenanta, acesta fiind un standard de facto in industrie.

In timpul intalnirii, participantii au constatat ca exista mai multe puncte care trebuie discutate inainte de a stabili forma finala a introducerii tarifului anual de mentenanta. Partenerii ROTLD au oferit feedback extrem de valoros, cum ar fi:

- Tariful de 39 euro + TVA pentru inregistrarea unui domeniu pe 5 ani, in loc de 7,8 euro + TVA pe 1 an este o masura neobisnuita in industrie si care face mai putin accesibile domeniile “.ro”

- Incarcarea extraordinara care se creeaza pe departamentele de plati si suport ale ROTLD si ale partenerilor in ziua de 1 octombrie a fiecarui an, cand ar fi termenul limita de plata pentru mentenanta tuturor domeniilor “.ro” inregistrate pana la data de 1 iulie 2012. Reprezentatii ROTLD au estimat un numar de 300,000 de domenii pentru care se va achita tarif anual de mentenanta in perioada 1 iulie - 1 octombrie 2017.

In acest moment sunt peste 900,000 de domenii “.ro” inregistrate. Impactul deciziei ICI este unul major asupra tuturor utilizatorilor de domenii ".ro" si asupra multor categorii de companii din industria online.

"Din aceste motive solicitam Consiliului de Administratie al ICI sa aloce o perioada de minimum 3 luni pentru consultari publice cu partenerii ROTLD, asociatii profesionale din IT&C, presa si utilizatori de domenii “.ro”", puncteaza companiile de hosting.

Initierea acestor consultari se va face de catre ROTLD publicand online:

- propunerea detaliata a ROTLD

- fundamentarea economica pe care se bazeaza propunerea de inregistrare pe minimum 5 ani. Dintre cele mai populare 20 extensii de domenii din lume, doar unul nu permite inregistrarea pe 1 an, “.au” - minimum 2 ani. Dintre cele 29 extensii de domenii ale tarilor din UE, doar doua nu permit inregistrarea pe 1 an, “.gr” - 2 ani, “.hu” - 2 ani. ROTLD trebuie sa argumenteze detaliat de ce este necesara aceasta regula complet atipica in industrie.

Consultarea publica se va face prin intalniri si discutii organizate de catre ROTLD (online si offline) cu actorii din “.ro”.

ROTLD are 80 de parteneri localizati in toata tara, cat si in strainatate. Faptul ca ROTLD a acordat partenerilor doar 2 zile lucratoare, prelungite ulterior la 3 zile lucratoare, pentru a discuta intre ei, semna, centraliza si transmite propunerile ridica semne de intrebare asupra deschiderii ROTLD la dialogul cu partenerii sai.

Va solicitam sa acordati mai mult de 3 zile lucratoare pentru feedback si consultari, sa faceti consultarile publice si sa implicati companii si organizatii profesionale din industria online, presa si utilizatori de domenii “.ro”.

Aceste consultari publice sunt benefice si pentru informarea detinatorilor celor 900,000 de domenii “.ro” care vor fi afectati de aceasta schimbare, considera proprietarii companiilor de hosting.

Credem ca doar printr-un dialog adevarat veti obtine intreaga sustinere si apreciere din partea comunitatii online din “.ro”.

Semnatari (ordonati alfabetic)

Lista ramane deschisa pentru cei care doresc sa se alature demersului nostru.

1. Andreias, Adrian - Hosterion SRL, partener ROTLD

2. Apostol, Paul - Easyhost SRL - partener ROTLD

3. Bogdan, Stefan - Zenith Technology SRL, partener ROTLD

4. Bolog, Alexandru - Net Solution Hosting SRL, partener ROTLD

5. Chiruta, Doru Adrian - Net Design SRL, partener ROTLD

6. Covaci, Ciprian - Awesome Projects SRL, partener ROTLD

7. Dragan, Marius Eduard - Web Megahosting SRL, partener ROTLD

8. Frunzeti, Laura - Consiliul Roman pentru Publicitate

9. Gelabert, Marc - Soluciones Corporativas IP, partener ROTLD

10. Iordache Catalin Alexandru, Pagini Europene SRL, partener ROTLD

11. Merca Csaba - Nshost SRL, partener ROTLD

12. Neagu, L. Cosmin - Rospot SRL, partener ROTLD

13. Radulescu, Mihai - Top Level Hosting SRL - partenet RoTLD

14. Samartinean Vasile, Heliomedia SRL, partenet ROTLD

15. Sutac, Cristian - Dow Media SRL, partener ROTLD

16. Tofan, Radu - Romarg SRL, partener ROTLD