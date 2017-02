Facebook este cea mai populara retea de socializare cu peste 1,5 miliarde de utilizatori activi. Aceeasi platforma online include si Messenger, serviciul de Chat care in urma cu mai bine de un an s-a transformat pe mobil intr-o aplicatie dedicata si iti permite sa tii legatura cu prietenii in format text, audio sau video. Trecand peste faptul ca majoritatea functiilor noi introduse in Messenger transforma aplicatia celor de la Facebook intr-o clona de Snapchat, exista un detaliu care s-ar putea sa te intereseze.

Citeste articolul integral pe Playtech.

Sursa foto: Shutterstock/charnsitr