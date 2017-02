Potrivit datelor obtinute pentru fiecare dispozitiv in parte, doar 8% dintre cei care urmaresc continut video online pe smartphone il platesc, iar procentul este similar pentru laptop/PC, in timp ce, in cazul smart TV, deschiderea pentru a achizitiona acest tip de continut este mai mare (15%).

„Romanii nu sunt obisnuiti sa plateasca pentru continutul video, dincolo de traditionalul abonament la cablul TV, iar aceasta tendinta este mai pregnanta in cazul tinerilor, care sunt expusi mai multor surse gratuite de vizionare a continutului video. Ca urmare a investitiilor facute de statiile TV si de operatorii telecom, ne asteptam sa creasca achizitia de abonamente la platformele de continut video, insa aceasta deschidere va veni in special din partea persoanelor cu varsta cuprinsa intre 45 si 55 de ani, in timp ce tinerii vor continua sa fie reticenti”, afirma Ruxandra Stefan, Strategy & Planning Director, Initiative.

Cei mai multi romani vizioneaza conţinut video online pe laptop sau PC (86%), topul preferinţelor fiind completat de smartphone (60%), tableta (30%) si smart TV (30%). Barbatii, mai mult decat femeile, urmaresc continut video pe laptop / PC (90% vs 82%) si pe smart TV (37% vs 22%). In ceea ce priveste categoriile de varsta, tinerii de 16-24 de ani folosesc mai mult decat ceilalti romani smartphone-ul pentru vizionarea continutului video (71% vs 60% din total), in timp ce romanii de peste 45 ani prefera laptopul/PC-ul (92% vs 86% din total).

„Tinerii sunt mai mobili si este firesc sa utilizeze smartphone-ul mai frecvent decat celelalte categorii de varsta atunci cand doresc sa vizioneze continut video, fiind conectati la acest dispozitiv chiar si pe timpul noptii. De asemenea, se remarca o preferinta a tinerilor catre un nou tip de continut video online – vlog-urile – pe care le urmaresc in special pe smartphone”, adauga Traian Nastase, Managing Partner, iSense Solutions.

YouTube (89%) si Facebook (82%) sunt canalele pe care romanii obisnuiesc sa urmareasca cel mai frecvent continut video online pe laptop/PC, preferand urmatoarele tipuri de continut: videoclipuri muzicale (67%), filme (67%), clipuri amuzante (59%), alte filmuleţe/clipuri (59%) si stiri (55%).

In ceea ce priveste continutul video accesat de pe laptop / PC, femeile, mai mult decat barbatii, vizioneaza seriale (55% vs 42% dintre barbati) si clipuri/ desene animate (42% vs 30% dintre barbati). Tinerii cu varsta intre 16-24 ani urmaresc pe laptop / PC un continut video mai diversificat, astfel ca prefera intr-un numar mai mare decat celelalte categorii de varsta filmele (79% vs 67% din total), clipurile amuzante (74% vs 59%), serialele (74% vs 48%), tutorialele (71% vs 48%), clipurile animate (49% vs 36%), cursurile online (48% vs 36%) si vlog-urile celebritatilor (34% vs 14%).

In ceea ce priveste continutul video online urmarit pe smartphone, YouTube domina topul preferintelor romanilor (90%), urmat de Facebook (84%). De asemenea, 38% dintre romani vizioneaza continut video online pe aplicatii gratuite, 20% pe site-uri gratuite (altele decat YouTube), in timp ce doar 5% platesc pentru vizionarea continutului pe site-uri pe baza de abonament (ex: Netflix, HBO Go, Voyo, Antena Play, Orange TV Go etc.) si 5% pe aplicatii contra-cost. Mai multi barbati decat femei platesc pentru vizionarea continutului video pe site-uri pe baza de abonament (8% vs 2% dintre femei). De asemenea, romanii cu varsta peste 45 ani urmaresc in numar mai mare site-urile posturilor de televiziune de pe smartphone (23% vs 14% din total).

Cele mai vizionate tipuri de continut video de pe smartphone sunt videoclipurile muzicale (65%), clipurile amuzante (65%), filmuletele/clipurile (61%), stirile (49%) si tutorialele (40%). Mai multi barbati vizioneaza stiri pe smartphone (55% vs 43% dintre femei), in timp ce mai multe femei urmaresc tutoriale (46% vs 35% dintre barbati) si DIY (30% vs 19%). De asemenea, tinerii (16-24 ani) prefera in numar mai mare decat celelalte categorii de varsta sa urmareasca vlog-uri ale celebritatilor pe smartphone (34% vs 17% din total).

Pentru a viziona continut video online pe Smart TV, cei mai multi romani prefera YouTube-ul (86%). Doar 15% dintre cei care urmaresc continut video online pe Smart TV platesc pentru acesta (11% pe site-uri platite si 9% pe aplicatii). Cat despre tipurile de continut video online vizionate pe Smart TV, sunt preferate filmele (69%), videoclipurile muzicale (49%) si serialele (43%).

Studiul a fost realizat de compania iSense Solutions in exclusivitate pentru agentia Initiative. Esantionul a cuprins 1.000 respondenti cu varsta cuprinsa intre 16 si 64 ani. Datele au fost culese online prin intermediul Panelului ResearchRomania.ro si sunt reprezentative pentru locuitorii din mediul urban. Rezultatele au un grad de eroare de +/-3,19%.