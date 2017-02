Aplicatia mobila de Facebook, precum si site-ul pentru desktop au inceput propagarea unei noi sectiuni, dedicate prognozei meteo. Cei de la Facebook sustin ca deja 95% dintre utilizatorii sai pot accesa noua facilitate si ca, in zilele urmatoare, aceasta va fi disponibila pentru toata lumea. Noua sectiune meteo din Facebook este un upgrade la mesajul cu care reteaua sociala isi intampina uneori utilizatorii si care include temperatura actuala. Prin intermediul acestuia, utilizatorii pot accesa acum o sectiune dedicata special prognozei meteo, conform News.ro.

In afara de mesajul de intampinare din feed, noua facilitate mai poate fi accesata si din sectiunea More, acolo unde Facebook inghesuie toate functiile auxiliare feed-ului, precum grupurile si paginile. Noua sectiune meteo din Facebook ofera doar informatii privind temperaturile maxime si minime, furnizate de weather.com, fiind lipsita de anvergura unei aplicatii dedicate, care informeaza utilizatorul cu privire la multe alte aspecte meteo, precum puterea vantului, sansa si cantitatea de precipitatii etc.

In plus, Facebook va oferi si notificari cu privire la conditiile meteo. Deocamdata, notificarile sunt in faza de test, urmand sa fie implementate in forma lor finala pana la sfarsitul acestei luni. Pentru Facebook, noua sectiune dedicata conditiilor meteo face parte dintr-un sir care pare interminabil de facilitati ce au rolul de a tine cat mai mult captiv utilizatorul in ecosistemul retelei sale sociale.

Sursa foto: Shutterstock/ Twin Design