In primul rand, te uiti la echipa - si nu atat ce a reusit pana in prezent, cat capacitatea lor de a extinde start-up-ul, de a fi flexibili si a putea angaja oameni mai competenti, pe anumite segmente, decat chiar fondatorii. Bogdan Colceriu, co-fondator Risky Business, fond de accelerare pentru startup-urilor la inceput de drum, detaliaza ce urmareste atunci cand el si echipa sa aleg sa investeasca in IMM-uri la inceput de drum.

Peste 30 dintre cei mai proeminenti oameni de afaceri din Transilvania au decis sa finanteze startup-uri accelerate la Cluj. Risky Business devine astfel primul program de accelerare din Romania care investeste in echipele selectate, avand la dispozitie 250.000 de euro pentru aproximativ 10-15 echipe in 2017.

"Idei bune, sau foarte bune, exista si sunt foarte multe. Daca nu exista echipa...degeaba. Ideea in sine poate fi pivotata, schimbata, si o echipa buna poate lua o alta idee si sa o transforme. De asemenea, ne uitam la produs, idee, ceva ce poate fi scalabil si mai ales sa rezolve o problema reala", puncteaza Bogdan.



Extinderea pe plan international nu este un factor definitoriu. "Un start-up poate rezolva probleme si la nivel local si regional, si sa ajunga sa valoreze milioane sau zeci de milioane de euro. Evident, un produs care poate fi scalat la nivel international are potential sa ajunga chiar unicorn, insa nu este ceva definitoriu", explica Bogdan Colceriu.



In platforma deja sunt inscrise peste 100 de aplicatii, fiecare urmarind sa atraga fonduri initiale, pentru extindere. Daca la nivelul intregii piete doar un start-up din 100 reuseste sa creasca (la nivelul Romaniei), Bogdan estimeaza ca, in cazul programului de accelerare al carui co-fondator este, rata de succes va fi de peste 50%.

Pe ce se bazeaza antreprenorul cand declara aceasta pondere, dar si ce greseli considera ca fac startup-urile, cand este bine sa faci exit si ce fel de startup-uri sunt inscrise in Risky Business, afla din interviul video.