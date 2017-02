Decizia a venit ca urmare a lungilor dezbateri, cu privire la credibilitatea ziarului Daily Mail, in comunitatea editorilor voluntari de la Wikipedia. Editorii au explicat, miercuri, ca hotararea a fost luata ca urmare a reputatiei ziarului pentru fapte verificate ”jalnic, senzationalism si stiri fabricate”, conform News.ro.

Ei recomanda instalarea unui ”filtru de editare”, care ”sa-i atentioneze atunci cand se folosesc referinte din Daily Mail”. Si mai incurajeaza voluntarii sa revizuiasca sutele de citari din Daily Mail existente deja pe Wikipedia si sa le mute/inlocuiasca cu unele adecvate”. The Daily Mail nu a dorit sa comenteze. Tabloidul The Daily Mail este unul dintre cele mai de succes ziare din Marea Britanie, iar site-ul lui - furnizeaza 1.600 de povesti pe zi - este cel mai citit ziar in online din lume.

Sursa foto: Shutterstock/ GongTo