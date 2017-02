Stirile false au inceput, din pacate, sa capete o vizibilitate din ce in ce mai mare, devenind dificil pentru multi sa ramai ancorat in realitate. Stirile false, realizate insa astfel incat sa para reale, par sa creasca in numar, zi de zi. Tim Cook, CEO al Apple, a avut o declaratie taioasa la adresa celor care scriu astfel de stiri.