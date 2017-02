Serviciul este destinat utilizatorilor business si este disponibil pe platformele care ruleaza Windows, iOS si Android. Chime iti permite sa sustii videoconferinte cu pana la 16 participanti, pe desktop-uri, sau 8 pe mobile. Participantii pot de asemenea impartasi fisiere, in timp real, sa inregistreze convorbirile sau chiar sa vorbeasca, la telefon, fara a perturba dialogurile participantilor.

Compania spune ca aplicatia este complet sigura, datorita criptarii pe 256 de biti folosita pe aproape toate serviciile Amazon Web Services.

Cu aceasta miscare, Amazon este pregatita sa atace direct concurentul Microsoft Skype for Business si GoToMeeting al Citryx. Chime are pretul de 2,5 $/luna/utilizator pentru planul Plus, in timp ce varianta Pro, care permite 100 de participanti simultan, costand 15 $/luna.