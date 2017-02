Facebook continua eforturile menite sa transforme reteaua sociala intr-unul din cele mai importante site-uri de continut video. In acest sens, compania a inceput implementarea unui set de modificari. In primul rand, clipurile video de pe Facebook vor fi redate automat cu tot cu sunet de acum inainte. Initial, cand a decis sa opteze pentru redarea automata a continutului video, Facebook facea acest lucru fara sunet, conform News.ro.

Lesne de inteles, majoritatea utilizatorilor vor fi deranjati de aceasta schimbare, care va crea cu siguranta situatii neplacute. Spre exemplu, nu va fi deloc placut atunci cand esti la metrou si, deruland newsfeed-ul Facebook, te trezesti ca telefonul tau incepe sa scoata tot felul de sunete. Solutia cea mai comoda pentru aceasta problema este tinerea pe volum minim a telefonului. Facebook promite, insa, ca aplicatia sa de mobile va oferi optiunea de dezactivare a sunetului. Era de asteptat ca Facebook sa faca acest pas si este lesne de inteles de ce compania risca sa-si atraga, din nou, criticile utilizatorilor pentru aceasta masura. Facebook se pregateste sa lanseze reclamele pentru video, iar reclamele au nevoie de sunet.

Cu aceasta ocazie, Facebook implementeaza un mod picture-in-picture pentru continutul video. Clipurile se vor muta automat intr-un colt al ecranului pentru a permite utilizatorului sa deruleze newsfeed-ul si sa urmareasca si continutul video in paralel. Pe Android, in plus fata de iOS, acest mod picture-in-picture va functiona si in afara aplicatiei. Clipul video va continua sa ruleze intr-un colt al ecranului si dupa ce utilizatorul iese din aplicatia Facebook.

Capturile video realizate in modul portret vor arata si ele putin mai bine pe Facebook. Acestea vor fi afisate pe o zona mai mare a ecranului decat pana acum. De asemenea, cu aceasta ocazie Facebook va lansa aplicatii video pentru Apple TV, Amazon Fire TV si televizoarele smart Samsung. Toate aceste modificari vor fi implementate pe parcursul urmatoarelor zile pe iOS, Android si desktop.

Sursa foto: Shutterstock/ Twin Design