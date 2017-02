La inceputul lunii februarie, in cadrul unui eveniment special desfasurat la Parlamentul European, politicieni, oameni de stiinta si profesori universitari din intreaga Europa au dezbatut concluziile unui raport privind efectele pe care le va avea robotica asupra vietii europenilor, masurile care ar trebui luate de autoritatile legislative si pasii care trebuie facuti pentru a asigura ”convietuirea” dintre oameni si masinarii. Am fost acolo si am aflat cum sunt privite inteligentele artificiale, robotii industriali si masinile autonome la nivelul UE, conform Playtech.