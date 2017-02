Pe langa aceasta tendinta, brandurile au inceput sa puna mult mai mult accent pe emotie, pe senzatii. Produsele au inceput sa semene atat de mult intre ele incat acest lucru este necesar. "De exemplu, imi amintesc o campanie la o gama de televizoare. In loc sa descrie televizoarele, ce bune si frumoase sunt ele, compania a pus accent pe prietenii care se aduna intr-o sufragerie sa se uite, impreuna, la o emisiune. S-a pus mai mult accent pe emotii, decat pe produs, si mi-a placut acest lucru", spune Matei Psatta, invitat in cadrul emisiunii Iesit din Tipar.



Apple este un brand care dovedeste foarte clar ca decizia de cumparare pe IT&C este rareori una rationala, puncteaza specialistul.

Matei Psatta, head of marketing la Vola.ro, a petrecut ani buni in agentii pana cand, recent, a trecut pe partea de marketing la client direct. "Imi place ca am mai mult acces la produsul in sine. Nu mai esti "calculat" si tinut responsabil la nivel de timp - in mare parte asa functioneaza agentiile, ai mai mult timp sa te gandesti", spune el.

In agentie, a observat ca firmele client au inceput sa inteleaga ca nu pot sa vina cu aceeasi campanie rationala si functionala, iar oamenii sa reactioneze. "De cand cu nebunia digitala, din ce in ce mai multi clienti cer sa li se construiasca o campanie care sa devina virala. In acel moment, eu radeam - nu poti sa garantezi asa ceva! Viralul este rareori despre compania ta, poate sa fie despre subiect, doar ca intr-un sens care nu iti place".

Afla cum gandesc advertiserii, dar si ce tendinte are industria de marketing din .ro, in interviul video cu Matei Psatta.



Matei Psatta va fi prezent, alaturi de specialistul BBDO Sorin Psatta la ecomTEAM 2017, unde, impreuna, vor sustine un workshop extraordinar pe marketing. Nu rata evenimentul!