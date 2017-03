Peste doua treimi (70%) dintre romanii din mediul urban sunt de parere ca exista prea multe reclame in mediul online, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions, prezentat in exclusivitate la Digital Marketing Forum. Mai mult decat atat, 75% dintre romani cred ca reclamele din online sunt repetitive, in timp ce 59% le considera plictisitoare.

Potrivit studiului, consumatorii iau atitudine impotriva marcilor atunci cand promovarea lor in mediul online devine prea agresiva. Astfel, 67% dintre acestia spun ca le evita, 24% inceteaza sa mai cumpere produsul/serviciul respectiv, iar 20% indica marca drept un exemplu prost. De asemenea, in 2017, mai multi romani au declarat ca au instalat programe de Adblock in comparaţie cu anul trecut (32% faţa de 19% in 2016).

In acelasi timp, consumatorii ar fi mai atenti la continutul publicat de o marca in mediul online daca acesta ar fi util pentru ei (75%), daca i-ar surprinde (48%) sau daca ar fi amuzant (34%).

„Este in continuare o mare provocare pentru branduri sa gaseasca acel continut care nu doar sa ajunga la publicul vizat, ci si sa-i mentina atentia. Pe masura ce este expus la tot mai multe informatii in mediul online, consumatorul devine tot mai putin dispus sa-si piarda timpul cu mesaje care nu-i raspund nevoilor de informare sau relaxare sau cu care pur si simplu nu rezoneaza. De aceea, recomandam ca strategiile de promovare ale brandurilor sa fie centrate pe continut valoros si relevant, avand la baza analize complexe ale targetului”, afirma Traian Nastase, Managing Partner iSense Solutions.

Totodata, studiul arata ca principalele situatii in care romanii inceteaza sa mai urmareasca o marca pe Facebook (unfollow) sunt: continutul promovat nu este util pentru ei (55%), marca este plictisitoare (31%) sau promovarea in exces (29%). In schimb, acestia ar vrea sa afle mai multe informatii despre o marca daca acestea ar fi impartasite de un expert/specialist in domeniu (70%), marca (52%), de oameni obisnuiti (46%) sau de celebritati (22%).

Interactiunea dintre companii si public este foarte importanta in mediul online, luand in considerare ca 28% dintre romani sunt enervati atunci cand o marca nu le raspunde la comentarii sau la intrebari. Aproape o treime dintre respondeţi (28%) ar vrea ca marca sa le raspunda in timp real, 20% - in cateva minute, 16% - dupa cateva ore, iar 31% - in aceeasi zi.

In plus, pentru 8 din 10 romani, calitatea este principalul motiv care i-ar determina sa recomande un produs/serviciu de la o anumita marca. De asemenea, pentru 76% dintre respondenţi, recomandarea unei persoane cu care impartaseste aceleasi valori i-ar determina sa cumpere un produs/serviciu de la o anumita companie, in timp ce un sfert dintre romani (26%) a cumparat de la o anumita marca in urma unei recomandari.

Romanii considera ca o marca sincera ar trebui sa aiba principii morale si sa nu fie interesata doar de profit (79%), n-ar trebui sa-si exploateze angajatii (74%), ar trebui sa-si recunoasca greselile si sa incerce sa le indrepte (73%), dar si sa nu promita ce nu poate face (69%).

Topul celor mai apreciate branduri online, in urma menţiunilor spontane ale consumatorilor, arata astfel: eMAG (1), Coca Cola (2), Samsung (3), Vodafone (4), Fashion Days (5), Orange (6), Facebook (7), H&M (8), Telekom (9), Elefant.ro (10), Catena (11), Lidl (12), Dacia (13), KFC (14), Nivea (15), ING (16), Altex (17), Kaufland (18), McDonald’s (19), Cora (20).

Studiul a fost realizat online de catre compania iSense Solutions, special pentru Digital Marketing Forum, pe un esantion de 1.051 de respondenti, membri ai Panelului ResearchRomania.ro. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu varsta intre 16-65 ani, din mediul urban din Romania, iar culegerea datelor a fost realizata in luna februarie 2017. Rezultatele au un grad de eroare de +/-3%, la un nivel de incredere de 95%.