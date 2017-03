Carmen Ivanov, unul dintre cei mai cunoscuti traineri de dictie din Romania, a lansat oficial prima aplicatie de dictie in limba romana, in urma unei investitii de aproximativ 5.000 de euro. Dezvoltata in colaborare cu echipa de programatori Kappsule Studios, Dictie.ro isi propune sa ajute romanii sa vorbeasca si sa pronunte corect.

Dictie.ro este structurata pe mai multe sectiuni care cuprind quiz-uri cu peste 700 de intrebari cu greseli facute frecvent de romani, dificultati de pronuntie ale unor cuvinte si constructii complicate in limba romana. De asemenea, aplicatia contine exercitii de dictie, insotite de inregistrari audio ale trainerilor pentru cei care-si doresc sa se corecteze.

In plus, aplicatia dezvoltata de Carmen Ivanov si echipa Kappsule Studios cuprinde o sectiune cu plata pentru utilizatorii care doresc sa-si testeze dictia. Acestia citesc cu voce tare un text redactat de specialistii dictie.ro, aplicatia il inregistreaza automat si il transmite trainerilor care promit sa revina cu un feedback privind pronuntia, vocea, ritmul si eventualele defecte de vorbire in cel mult 48 de ore.

“Desi aplicatia este gratuita, aceasta cuprinde o sectiune cu o plata modica, de 18 lei. Altfel, orice utilizator care si-ar fi dorit sa-si testeze dictia ar fi apelat la aceasta modalitate, iar eu as fi primit probabil mii de email-uri, ceea ce ar fi inseamnat multe ore de munca. Daca vor fi multe inregistari, vom angaja alti oameni pentru a ne ajuta sa trimitem raspunsurile in 48 de ore, asa cum promitem”, spune Carmen Ivanov.

Dictie.ro a necesitat o investitie initiala de 3.000 de euro, la care ulterior s-au adaugat alte costuri, in total aceasta ridicandu-se la aproximativ 5.000 de euro. In plus, Ivanov si echipa pregatesc deja un urmator update, care va presupune o investitie de cel putin 1.500 de euro.

Pe langa aplicatia recent lansata, Carmen Ivanov detine platforma dictie.ro, ofera cursuri specializate de dictie si a lansat doua manuale, dintre care unul pentru copii. “Din punctul meu de vedere, site-ul dictie.ro nu era suficient. Toata lumea are un telefon mobil cu aplicatii, site-ul nu te testeaza, nu-ti da intrebari la care trebuie sa raspunzi si avand in vedere ca este o aplicatie gratuita, m-am gandit ca va penetra mai bine mintea oamenilor, promovand astfel ideea de limba romana corect vorbita”, mai spune trainerul.

Cursuri de dictie de 11.000 de euro pe luna

Business-ul de baza al fondatoarei Dictie.ro reprezinta lectiile si cursurile specializate de dictie, atat individuale, cat si de grup, care ii genereaza antreprenoarei incasari de circa 11.000 de euro pe luna. In medie, Ivanov pregateste in jur de 100 de studenti pe luna, insa numarul acestora depinde de perioada:

“Cursurile de grup curprind intre 15 si 20 de persoane si pot fi 3-4 pe luna in perioadele in care se invata, din ianuarie pana in mai. Pe perioada verii, numarul cursantilor tinde spre zero, daca se tine un singur curs e bine. Din septembrie, fluxul revine si ajungem la 100 de participanti lunar. La cele private, sunt luni precum ianuarie unde avem chiar si 40 de persoane pentru ca isi propun sa inceapa anul in forta, insa ulterior numarul cursantilor scade”, explica fondatoarea dictie.ro.

Cursurile individuale presupun costuri mai mari si sunt preferate in general de oameni de afaceri, manageri, jurnalisti si politiceni, desi numarul acestora este foarte mic, de pana la sase participanti pe an. “Ce-i drept, odata cu noul Guvern a fost un val de politiceni care au participat la cursuri, insa ma astept sa fie mai multe persoane interesate sa-si imbunatateasca dictia, mai ales ca guvernele se tot schimba si vin oameni noi care teoretic ar trebui sa tina discursuri”, spune Carmen.

Jurnalisti si specialistii radio si TV apeleaza la cursurile de dictie doar in cu ocazia unui casting sau a unei probe. In schimb, majoritatea participantilor la cursurile private sunt oamenii de afaceri, managerii, cei care detin functii de coordonare si trebuie sa comunice cu echipa.

Cursurile sunt de mai multe tipuri: curs de dictie complet (270 de euro, cuprinde mai multe sesiuni personalizate), public speaking (150 de euro, curs de un weekend), pentru copii (100 de euro pe luna, in cadrul Scolii de Televiziune Junior), voice over (150 de euro, curs de un weekend), dictie personalizata pentru adulti sau copii (100 de euro, dureaza mai multe sesiuni).

Carmen Ivanov si-a inceput cariera in presa, in anul 2000, la Radio Contact din Resita. De-a lungul anilor a lucrat pentru Radio Contact, Radio Bucuresti, Radio Mix FM, Radio City FM, TV N24, Realitatea TV, Realitatea.net, The Money Channel, Hit.ro, Radio Guerrilla si Gold FM.

In prezent, pe langa business-ul propriu (cursurile de dictie realizate prin intermediul platformei Dictie.ro), este realizator de programe la Radio Gold FM si preda cursuri de dictie profesionala la Scoala de Televiziune Tudor Vornicu si Scoala de Televiziune Junior. Anterior, a mai predat la Centrul pentru Jurnalism Independent, scoala Media FEM si Scoala Radio.

Carmen Ivanov a fost aleasa de catre compania poloneaza Ivona Software pentru a-si imprumuta vocea pentru singurul sintetizator vocal profesional in limba romana. Ivona Software este unul dintre mai mari producatori de solutii text-to-speech, in 2013 fiind cumparat de Amazon.