Noul trend in zona companiilor din FMCG este de a muta o buna parte din bugetele de comunicare dedicate proiectelor In Store spre Horeca. “Companiile din FMCG se concentreaza din ce in ce mai tare pe HoReCa, iar bugetele sunt dislocate din proiectele In Store din hipermarketuri. Mai mult, am constatat ca bugetele ramase pentru comunicarea de tip In Store din supermarketuri se subtiaza in favoarea actiunilor de tipul trademarketing”, declara Al Kamara, CEO Wave Division.