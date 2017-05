Facebook a amanat lansarea continutului video original pana spre finalul verii. Compania spera initial sa lanseze continut propriu in aprilie, apoi a amanat pana la mijlocul lunii iunie si, acum, se pare ca vom avea continut video original de la Facebook in iulie sau chiar august.

Cauzele intarzierilor sunt necunoscute, insa cel mai probabil sunt legate de probleme legate de produs. Se pare ca Facebook nu a gasit inca metodata cat mai buna de a integra continutul original in aplicatie sau pe Website si cum vor arata show-urile in afara tab-ului video. Compania pare sa se gandeasca daca acest continut va fi gazduit intr-un tab separat, sau inclus in pagina unui publisher sau broadcaster. Provocarea majora pentru Facebook este, fara indoiala, sa gaseasca un balans intre experienta de pana acum a utilizatorilor, reusind totodata sa faca fericiti si creatorii de continut original, incurajand totodata consumul acestor clipuri, scrie BusinessInsider.

Intarzierile sunt de rau augur pentru Facebook, companie extrem de vocala in sprijinirea continutului video. In prezent insa, concurentii directi YouTube, Snapchat si Amazon sunt mult in fata. Snapchat este concurentul cel mai mare pe segmentul retelelor sociale si in primul trimestru a reusit sa atraga o audienta de 8 milioane de oameni pentru Snapchat Shows.