Bugetul investit in publicitatea online este in continua crestere de cativa ani, iar in cateva tari el il depaseste pe cel alocat publicitatii pe TV. In Romania, situatia este inca destul de echilibrata, dar din anumite puncte de vedere publicitatea online e deja peste publicitatea TV. Si aici ne referim la masurarea audientei. E mai simplu si mai eficient sa masuram audienta online. Asa ca a venit timpul sa invatam cum sa o masuram mai bine, iar pentru asta avem nevoie de tehnologii complexe.