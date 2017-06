Google va renunta, in acest an, la scanarea continutului Gmail pentru difuzarea de reclame personalizare, aducand serviciul de email la nivelul ofertei contra cost pentru companii, G Suite, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

Decizia a fost anuntata vineri intr-o postare facuta pe blog de directorul diviziei de cloud a Google, Diane Greene, care s-a alaturat companiei in 2015, fiind responsabila de dezvoltarea rapida a afacerilor cu servicii cloud ale Google.

Practica Google de a analiza emailurile utilizatorilor serviciului gratuit Gmail a fost criticata din motive de ingrijorare legata de respectarea vietii private.

Serviciul G Suite a atras un numar mai mare de companii in ultimul an, peste 3 milioane platind pentru utilizarea acestuia, potrivit Google. Gmail are peste 1,2 miliarde de utilizatori la nivel mondial.

