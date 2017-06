Filmele inspirate din fapte reale sunt preferatele publicului, dar si ale criticilor de film. Curiozitatea spectatorilor de a afla picanterii din viata privata a unui personaj sau de a descoperi o poveste care a stat ascunsa multa vreme, plaseaza aceste filme direct in fruntea box-office-urilor. Si pentru ca tot este vremea concediilor, nu ar strica sa evadezi putin din realitate in fata unor filme exceptionale. Am selectat de pe cheatsheet.com cateva filme pentru tine.

Filme inspirate din fapte reale pe care ar trebui sa le vezi

The Founder

Filmul spune povestea lui Ray Kroc, un barbat din Illinois, SUA, care se straduieste sa isi faca o cariera in vanzari. La un moment dat, acesta ii cunoaste pe fratii McDonald care sunt proprietarii unui fast-food. In scurt timp, Ray Kroc reusese sa preia controlul afacerii fratilor McDonald, pe care o transforma intr-un imperiu de un miliard de dolari.

The Zookeeper's Wife

Acest film reproduce povestea Antoniei Zabinska care, impreuna cu sotul ei, ii ajuta pe evrei sa se adaposteasca in gradina zoologica pe care cei doi o detin. Actiunea din film are loc in anul 1939, atunci cand trupele lui Hitler au invadat Polonia.

Dunkirk

Filmul este facut de Christopher Nolan si reproduce batalia de la Dunkirk, una dintre cele mai sangeroase batalii din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Zeci de mii de soldati britanici au murit atunci si sute de mii de soldati ai fortelor aliate au fost luati ostatici de catre germani. Intr-un final, britanicii au reusit sa evacueze sute de mii de soldati din portul Dunkirk.

Granite Mountain

Filmul este o drama si descrie povestea pompierilor care s-au luptat, in iunie 2013, cu flacarile care au cuprins o mare parte din vegetatia din Prescott, Arizona. 19 pompieri si-au pierdut viata in incendiu.

Darkest Hour

Este o drama istorica regizata de Joe Wright. Filmul prezinta eforturile lui Winston Churchill in fata invaziei Germaniei naziste in Marea Britanie, la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Billionaire Boys Club

Filmul este inspirat din faptele reale ale Clubului baietilor miliardari, care a fost activ in sudul Californiei la inceputul anilor '80. Filmul prezinta povestea unui grup de baieti instariti din Los Angeles, care fac o multime de bani in urma unor escrocherii ale caror consecinte sunt aproape mortale nu doar pentru ei, dar si pentru apropiatii lor.

The Greatest Showman

Hugh Jackman joaca rolul legendarului P.T. Barnum, un showman american cu o imaginatie fara limite. Tacticile sale de business, destul de neconventionale, l-au ajutat sa puna bazele circului ambulant Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, care a ajuns cunoscut in lumea intreaga.

