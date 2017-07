Vacanta este cel mai bun moment in care poti sa rasfoilesti cartile pe care nu ai apucat sa le citesti inca. Am selectat pentru tine cateva carti celebre care trebuie citite, indiferent de varsta pe care o ai.

Daca nu ti-ai facut inca planuri de vacanta, iar zilele prea calduroase sau ploioase te tin mai mult in casa, atunci poti profita de aceste momente moarte pentru a citi cateva dintre cartile celebre din literatura romana si universala. Unele carti te vor ajuta sa intelegi mai bine istoria recenta sau, din contra, sa vezi ce ne rezerva viitorul.

Carti celebre care trebuie citite: "1984", George Orwell

Daca nu ai citit pana acum romanul lui George Orwell, este timpul sa o faci. "1984" este una dintre cartile celebre care trebuie citite, daca vrei sa intelegi mai bine lumea din jurul tau. Romanul descrie tabloul apocaliptic al unei Londre din era post-atomica, sediul unui regim totalitar in care orice logica pare sa fi fost abolita. Trecutul este rescris mereu spre a legitima crimele prezentului, iar instrumentul propagandei este odioasa „nouvorba", o limba robotizata, care completeaza imaginea de lume ordonata „stiintific" dupa vointa Fratelui cel Mare, care spune ca „razboiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranta este putere".

"Dragostea in vremea holerei", Gabriel Garcia Marquez

O alta carte celebra care trebuie citita este "Dragostea in vremea holerei", una dintre cele mai frumoase si mai tragice povesti de dragoste din literatura universala. In tinerete, Florentino Ariza si Fermina Daza traisera o pasionanta poveste de dragoste. Numai ca viata iti rezerva uneori surprize... La inceput, cand Florentino afla ca Fermina se va casatori cu un doctor bogat, simte ca viata lui s-a sfarsit. Desi isi gaseste echilibrul, bucurandu-se de succes in afaceri, dragostea lui pentru Fermina ramane la fel de puternica. Asa ca, dupa 50 de ani, 9 luni si 4 zile de despartire, Florentino isi reinnoieste declaratia de dragoste in fata femeii visurilor lui. I se va mai oferi, oare, sansa unui nou inceput?

Carti de citit intr-o viata: "Ciocoii vechi si noi", Nicolae Filimon

Romanul "Ciocoii vechi si noi" este o carte foarte populara in literatura romana. Este, de asemenea, una dintre cartile celebre care trebuie citite, indiferent de varsta. Romanul descrie declinul clasei boieresti din secolul XIX, uzurpate de arendasi. Este romanul care a avut cele mai multe editii dintre toate, peste 20. Motivul acestui urias succes, care i-a facut pe unii sa vorbeasca de un prim roman romanesc valabil istoriceste si literar, este caracterul paradigmatic al temei.

"Padurea norvegiana", Haruki Murakami

Padurea norvegiana - Haruki Murakami este una din cartile celebre care trebuie citite. Romanul are ca leitmotiv melodia „Norwegian Wood" a formatiei Beatles, care il insoteste pe personajul principal, Toru Watanabe, pe tot parcursul rememorarii unor evenimente dureroase petrecute cu optsprezece ani in urma. Un roman despre dragoste si mai ales moarte, in care multi dintre eroii lui Murakami isi gasesc salvarea.

