Piata media a suferit transformari fundamentale in ultima perioada si este intr-un amplu proces de schimbare a paradigmelor. Pe de o parte, presa independenta pare ca castige tot mai multa credibilitate, dinspre o anumita generatie care se contureaza. Pe de alta, masele se informeaza de la aceleasi clasice canale, majoritatea urmand anumite directii impuse de patronii de presa. Intr-un context in care batalia politica se da in special la televizor (si intre televiziuni), patru jurnalisti lanseaza un proiect video-jurnalistic independent, fara patron, fara mogul si care mizeaza pe doua directii ambitioase: publicitatea fara compromisuri si contributia cititorilor.

Fondatorii proiectului sunt Cristian Delcea, Mihai Voinea, Andrei Craciun si Razvan Ionescu - patru jurnalisti cu multi ani de experienta in spate. Ei spun despre Recorder.ro ca este „o publicatie noua de video-jurnalism, complet independenta si, spun ei, “onesta, facuta cu pasiune si pusa in serviciul public”.

Proiectul este configurat sa se consolideze cu resurse foarte putine si construit pe un plan de afaceri detaliat, pe urmatorii 3 ani, cu o finantare asigurata de cateva zeci de mii de euro, a explicat Razvan Ionescu. “Acest business plan prevede exclusiv veniturile din publicitate. Partea de donatii va fi administrata separat, cat se poate de transparent si de detaliat”.

Ionescu este optimist in legatura cu reactia pietei la acest model de business, mai ales dupa feedback-urile primite in perioada lansarii. Si, desi modelul de business va putea fi adaptata la conditiile si cerintele pietei, misiunea va ramane aceeasi.

Cel mai important este capitalul de incredere din partea publicului. Afacerea se adapteaza, valorile si regulile jurnalismului in interesul public trebuie sa ramana sfinte. Razvan Ionescu

Proiectul este bazat pe doua directii importante: publicitatea fara compromisuri si contributia cititorilor. Cat de pregatita este piata pentru acestea?

Razvan Ionescu spune ca scopul nu este sa educe piata. Insa, stie ca orice proiect viabil, orice idee de succes in media influenteaza, ba chiar modeleaza piata. Cei 4 jurnalisti nu vor o explozie, vor sa construiasca in pasi succesul proiectului. Simpatie si incredere exista deja, provocarea ramane aceea de a face din Recorder.ro o institutie foarte bine consolidata. Mai ales ca planul de dezvoltare prevede cresterea resurselor, colaborari cu jurnalisti foarte buni si noi joburi in echipa actuala. Toate, in pasi atent masurati.

Piata media, in deriva

Razvan Ionescu este in presa din 1992. A fost redactor sef si publisher la publicatii importante: Adevarul, Evenimentul Zilei, Jurnalul National sau Gazeta Sporturilor. L-am intrebat cum vede peisajul media actual si mi-a raspuns direct: in deriva.

O deriva care s-ar putea transforma intr-o oportunitate pentru Recorder.ro, mai spune el. “Vrem sa facem noul jurnalism, pastrand si bunele practici din presa tiparita”.

Tot in acest context, presa independenta are foarte mari sanse sa castige mult teren si sa devina din ce in ce mai importanta.

Este, pana la urma, cea de care se tem cel mai tare politicienii. Am fondat Recorder din dorinta de a pune umarul la consolidarea presei independente din Romania.

Asa cum scrie si pe site-ul proiectului, proaspat lansat, Recorder inseamna, inainte de toate, „visul de a construi o redactie puternica, formata din jurnalisti liberi, care cred in aceasta meserie si in forta ei de a schimba daca nu lumea, macar unele lucruri din ea”.

Primele reactii

Recorder.ro a inceput cu dreptul. Primele materiale lansate au avut sute de mii de vizualizari, devenint virale. Sfintii Primari, primul video, a acumulat un reach de peste un milion si peste 500.000 de vizualizari. Postat pe o pagina noua, cu doar patru like-uri - ale fondatorilor. Materialul despre primarul general al Capitalei, Gabriel Firea, si sotul acesteia, a generat si alte efecte: reporterii recorder.ro nu au fost lasati sa intre la conferinta de presa organizata de aceasta, la cateva zile dupa publicarea materialului.

Un alt reportaj – cel de la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, a obtinut un reach de peste 2 milioane si a depasit 1 milion de vizualizari.

“Recorder isi propune sa nu fie plictisitor, sa urmareasca agenda publica, dar sa si impuna subiecte pe care altii le ocolesc. Alegem temele care ni se par interesante si importante pentru societate. Diferenta o facem printr-o abordare diferita”, a explicat Razvan Ionescu.

Cei patru fondatori si-au propus ca recorder.ro sa devina cea mai importanta platforma de video-jurnalism din Romania.

Credem ca viitorul jurnalismului sta in imagini, dar ramanem convinsi ca forta cuvantului scris nu va muri niciodata. Razvan Ionescu

Cine sunt fondatorii recorder.ro

Andrei Craciun - Ziarist de presa scrisa din anul 2005. A publicat la cele mai importante publicatii din Romania, de la Evenimentul zilei si Adevarul la Gazeta Sporturilor si o salba de ziare de cultura. Cel mai bun tanar jurnalist de cultura (2010), cel mai bun editorialist (2011), cel mai bun reporter din Romania (2012).

Cristian Delcea - Are o experienta de 11 ani in presa. A lucrat la „Evenimentul zilei“ si la „Adevarul“.

Mihai Voinea - Lucreaza in presa din 2006. A fost reporter sportiv si reporter special la „Evenimentul zilei“ si „Adevarul“.

Razvan Ionescu - In presa din 1992. A fost redactor sef si publisher la „Evenimentul zilei“, „Jurnalul national“, „Gazeta sporturilor“ si „Adevarul“.

Sursa foto: recorder.ro