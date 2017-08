In primele sase luni ale anului, reclamele online din Romania au inregistrat peste 49 de miliarde de afisari, dintre care 48 de miliarde de afisari au fost display si un miliard au fost video, trendul fiind ascendent pentru ambele formate, arata datele furnizate de gemiusAdReal.

Cele mai mari volume de publicitate pentru formate de tip display au fost inregistrate la site-urile si brandurile de produse erotice, care au inregistrat doua miliarde de afisari din display si 34 de milioane din video, in perioada ianuarie – iunie.

Cele mai active branduri in display in primele sase luni au fost Unicef, Bonprix Online Store, eMAG, Kaufland si Booking.com.

Pe zona de reclame video, desi volumele de publicitate sunt mai mici, cele mai vizibile branduri au fost Vodafone, Kinder, Samsung, Nurofen si Head & Shoulders.

Industriile care au comunicat cel mai mult prin reclame video:

Food – 156 milioane de afisari

Personal care and Hygiene – 152 milioane de afisari

Leisure Time – 139 milioane de afisari

Industriile care au comunicat cel mai mult prin display:

Trade – 13 miliarde de afisari

Other – 7 milioane de afisari

Leisure Time – 6 milioane de afisari

Facebook este, in continuare, preferatul advertiserilor, dar in acelasi timp cu cel mai mare cluter. Astfel, Facebook a livrat peste 17 miliarde de afisari pentru display si 517 milioane de afisari pentru video in prima parte a anului.

Analiza Gemius AdReal a fost realizata in perioada ianuarie - iunie 2017 si include date desktop (laptop & PC) despre intreaga piata digital.