Taxa anuala va fi in cuantum de 6 euro, fara TVA, pentru fiecare domeniu.

Intentia initiala, anuntata la sfarsitul anului trecut, era ca taxa sa fie introdusa din iulie anul acesta.

Conform News.ro, oficialii Registrului au anuntat atunci ca, pentru numele de domenii „.ro” inregistrate inainte de 1 iulie 2012, detinatorii dreptului de utilizare vor avea obligatia de a achita tariful de mentenanta anual in intervalul 1 iulie 2017 - 1 octombrie 2017 (termen modificat acum ca data de incepere la 1 martie 2018-n.r.), iar pentru domeniile „.ro” inregistrate in intervalul 1 iulie 2012 – 1 iulie 2017, tariful de mentenanta anual urma sa fie fi achitat in momentul in care dreptul de utilizare a numelui de domeniu „.ro” este egal cu 5 ani de la data inregistrarii.

Fostul director ICI precizeaza acum ca a fost pastrat principiul perioadei de gratie de 5 ani, ca parte a deciziei de introducere a taxei din martie 2018.