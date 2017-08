Publicitatea de tip display monitorizata de Biroul Roman de Audit Transmedia in cadrul studiului Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea Online (MIPO) a inregistrat peste 4,2 miliarde de afisari in primul semestru al anului 2017 (59 milioane de euro ratecard), in crestere cu aproximativ 4% fata de acelasi semestru al anului 2016. Publicitatea livrata pe dispozitive mobile a reprezentat aproximativ 44% din totalul afisarilor monitorizate.

Ponderea publicitatii afisata pe dispozitivele mobile a inregistrat o evolutie constanta, de la aproximativ 30% in iunie 2016 la 42% in iunie 2017, atingand un maxim de 47% din totalul afisarilor monitorizate in luna aprilie 2017.

Investitiile in publicitate aferente primelor 5 cele mai comunicate marci din mediul online au fost directionate preponderent spre dispozitivele mobile.

Afisarile monitorizate in primul semestru al anului 2017, pe primele 5 site-uri si impartirea lor in functie de dispozitivul de pe care au fost vizualizate pot fi analizate in graficul de mai jos.

Formatele video au inregistrat aproximativ 5% din totalul afisarilor monitorizate in primul semestru din 2017. Din totalul de aproximativ 220 milioane de afisari inregistrate pe aceste tipuri de formate, 28% au fost efectuate pe dispozitive mobile.