Canopy , agentie de marketing online specializata in Pay Per Click, se extinde la Iasi cu un birou care isi propune sa devina un hub puternic de specialisti in performance marketing si servicii de marketing online pentru companiile din regiune.

Canopy va aduce la Iasi know-how-ul echipei sale de specialisti in marketing online, precum si experienta dobandita in cei aproape doi ani de la infiintare, timp in care a intrat in top 5 cele mai mari agentii din Romania sub aspectul bugetelor de publicitate pe Google si Facebook pe care le gestioneaza.

Aceasta extindere este o oportunitate atat pentru cei care doresc sa se dezvolte profesional in domeniul marketingului online, cat si pentru companiile interesate sa isi creasca business-ul prin promovare online de tip Google AdWords, Facebook Ads sau YouTube. Scopul principal al agentiei este de a creste si consolida calitatea serviciilor pe care le ofera.

„Ne propunem sa dezvoltam o echipa puternica de specialisti in marketing online, care sa impuna Iasiul in topul oraselor din tara cu expertiza in online. Exista potential din punct de vedere al resurselor umane si nu cred ca este exploatat suficient. Mai mult, am observat o deschidere din ce in ce mai mare a companiilor din Iasi cu privire la promovarea online, iar acest lucru ma bucura mult. Consideram ca biroul din Iasi ne va ajuta sa crestem mediul online in regiune”, a declarat Cristian Ignat, fondator Canopy.

Echipa de specialisti din Iasi va fi coordonata de George Pascaru, team leader. George vine cu un puternic background in project management, dezvoltare de campanii de marketing, sociologie, publicistica si voluntariat. In 12 ani de activitate profesionala a fost implicat in managementul si implementarea a peste 30 de proiecte in domeniul serviciilor sociale.

Biroul din Iasi este deschis celor interesati sa dezvolte o cariera in marketing online si sa devina specialisti de elita, indiferent de experienta actuala in domeniu. Pe pagina dedicata -canopy.ro/iasi - pot aplica atat proaspat absolventi sau studenti pentru pozitii entry level sau internship-uri, cat si persoane cu experienta. Pana la finalul anului, Canopy intentioneaza sa formeze trei-patru specialisti, care vor completa echipa deja consolidata de la Bucuresti.

Pentru 2017, Canopy estimeaza o cifra de afaceri de 300.000 de euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent. De asemenea, pentru anul in curs, compania isi propune o crestere cu 20% a portofoliului de clienti.