Te-ai intrebat vreodata de ce atunci cand accesezi Facebook prima postare pe care o vezi este cea de acum doua zile, a unui prieten? Raspunsul este simplu: nevoia Facebook, si a retelelor sociale, in general, de a face bani. Cum poti inlocui postarile vechi de cateva zile cu ceea ce intr-adevar te intereseaza si ce se ascunde in spatele acestei strategii aplicata de Facebook, Instagram si Twitter?

Teoretic, Facebook ofera utilizatorilor optiunea de a selecta daca vor sa vada in feed cele mai recente postari sau cele mai populare postari. In meniul din stanga-sus al Facebook accesati optiunea News Feed > Most Recent (vezi imaginea atasata).

Problema este ca Facebook reseteaza de obicei aceasta setare la anumite intervale de timp, uneori chiar si imediat dupa ce ai inchis pagina, postarile vechi care au strans ceva mai multe like-uri sau comment-uri revenind astfel in partea de sus a feed-ului.

Pentru a evita acest lucru si pentru a nu fi nevoit sa modifici setarile Facebook de aproape fiecare data cand accesezi reteaua, cel mai simplu lucru pe care il poti face este sa iti modifici adresa URL a bookmark-ului pe care il folosesti mereu pentru accesarea Facebook. Astfel, URL-ul standard este http://www.facebook.com/ iar pentru a vedea mereu postarile prietenilor in ordine cronologica va trebui sa il inlocuiesti cu varianta http://www.facebook.com/?sk=h_chr

Instagram nu le ofera utilizatorilor nicio optiune pentru a dezactiva ordonarea feed-ului in functie de algoritmii ce tin cont de popularitate, in vreme ce pe Twiter utilizatorii pot sa revina la ordonarea cronologica accesand setarile de profil si apoi debifand optiunea "Show the best Tweets first".





De ce Facebook, Instagram si Twitter forteaza utilizatorii sa vada postari vechi?

Facebook, Instagram si Twitter sunt trei dintre cele mai populare retele sociale care in ultimii ani au fortat utilizatorii sa vizualizeze mai intai postarile teoretic populare, dar care adesea nu sunt tocmai de actualitate. Ce poate sa fie mai enervant decat sa vezi postarea unui prieten care anunta ca “diseara” va avea loc un eveniment la care si tu erai interesat sa mergi, pentru ca apoi sa iti dai seama ca este o postare de ieri dimineata ?

Facebook a fost prima retea sociala care a introdus ordonarea feed-ului in functie de algoritmi de popularitate. In mod logic, Instagram, retea cumparata de Facebook cu 1 mld. de dolari, a urmat acest exemplu in martie 2016.

La acel moment, reprezentantii Instagram impachetau schimbarea ca pe un favor facut utilizatorilor, mentionand ca “ati fi surprinsi sa stiti ca utlizatorul obisnuit de Instagram ‘rateaza’ 70% din postarile din feed”. Pentru a rezolva aceasta asa-zisa problema, Instagram anunta lansarea feed-ului bazat pe algoritmi, “ordonat in asa fel incat sa arate momentele despre care noi credem ca te intereseaza cel mai mult”.

Una dintre primele 3 postari "de actualitate" care apar in feed-ul unui utilizator de Instagram la data de 18 octombrie 2017.

De asemenea, si Twitter, o retea de socializare a carei intreaga esenta se baza initial pe postari foarte scurte, despre lucruri care se intampla chiar in acel moment, a ajuns sa aiba postari vechi in partea de sus a feed-ului . Acestea apar sub forma unui feature numit “In case you missed it / While you were away (cat timp ai fost plecat)”, prin care Twitter selecteaza cele mai bune postari din perioada in care nu ai accesat reteua.

Aproape orice retea sociala ordoneaza in prezent postarile in functie de popularitate dintr-un motiv simplu: monetizarea prin publicitate a unui feed ordonat doar cronologic este foarte dificila, in vreme ce un feed ordonat in functie de postari “de top” este usor de vandut.

Facebook, de exemplu, ofera utilizatorilor posibilitatea de a promova o anumita pagina sau postare (boost page/post) contra cost.

Practic, daca platesti o anumita suma de bani catre Facebook, compania iti garanteaza ca respectiva postare va aparea in partea de sus a feed-ului utilizatorilor timp de 24 de ore. O pozitionare mai buna a postarii se traduce prin vizualizari mai multe, like-uri mai multe si accesari mai multe. Acest lucru este posibil tocmai pentru ca majoritatea covarsitoare a utilizatorilor folosesc setarea implicita de ordonare a postarilor pe Facebook, respectiv cea in functie de popularitate… doar ca popularitatea se poate cumpara si nu este mereu relevanta din punct de vedere cronologic.

Daca in schimb toti utilizatorii ar avea feed-ul Facebook setat in ordine cronologica, postarile promovate s-ar pierde extrem de rapid in lung-ul sir de postari ale prietenilor obisnuiti.

Si totusi de ce retelele sociale nu permit ordonarea cronologica, mentinand postarile platite in partea de sus a feed-ului?

O intrebare logica, dar cu un raspuns destul de simplu: pentru ca ar deveni evident care sunt postarile promovate, iar lumea in general respinge din instinct orice este vazut ca reclama sau ca promovare platita.

“Amestecand” insa postarile postarile promovate, care apartin in general brand-urilor, companiilor sau publicatiilor media carora le-ati dat like, cu postarile populare ale prietenilor din viata de zi cu zi, se obtine un feed care aparent nu este “capusat” de reclame.

Din acelasi motiv strategiile de Guerilla Marketing au adesea mai mult succes decat o reclama traditionala, pe un panou stradal sau dintr-un clip TV de 20 de secunde. Cand te astepti sa fii “lovit” de o reclama, automat vei incerca sa o respingi. Cand reclama ajunge insa la tine printre postarile prietenilor de pe Facebook, sau chiar printr-un share al unui prieten de pe Facebook, vei fi mai dispus sa o accepti, sau poate ca nici macar nu iti vei da seama ca era vorba de o reclama sau o postare promovata.

Sursa foto: Shutterstock