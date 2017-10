Astfel, intr-o emisiune Adevarul in care a fost invitata primarita, site-ul de stiri a descoperit trei conturi facute la repezeaza, de pe 3 IP-uri apartinand Primariei Bucuresti si ROAEP.ro. "Pentru cine nu cunoaste, ROAEP este portalul de informare a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), structura care nu este nicidecum arondata Primariei Municipiului Bucuresti. In plus, in sectiunea ISP (Provider de servicii Internet) apare scris negru pe alb „Serviciul de Telecomunicatii Speciale”, STS pe intelesul tuturor", a scris Adevarul.

Comentatorii din Primariei, bineinteles, au postat foarte multe comentarii, toate pozitive si toate lingusitoare, pentru a acoperi miscarile prin care Gabriela Firea sifoneaza bani catre 22 de firme construite la repezeala, in cateva luni.

Mai jos, print screen de pe site-ul Adevarul.