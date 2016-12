”2016 este un an record in care Cupru Min obtine cea mai mare productie de concentrat de cupru din istoria companiei: 39.000 tone. Fata de anul trecut vom livra suplimentar peste 1.200 de tone de concentrat. Estimam ca se vor obtine 7.800 de tone de cupru, cu peste 200 de tone mai mult decat in 2015”, a precizat compania, pentru News.ro. Aceste rezultate se datoreaza programelor de optimizare a procesului de productie, spun reprezentantii societatii.

”Prin folosirea unui incarcator frontal mobil - care este un utilaj modern, de mare capacitate, avand in acelasi timp un consum energetic redus - a crescut productivitatea muncii in cariera Rosia Poieni. Am reusit, deci, sa extragem mai mult minereu si sa obtinem mai mult concentrat de cupru din volumul de roca dizlocat”, se arata in raspunsul companiei.

Pe de alta parte, inginerii de la Cupru Min au adus uzina de preparare la un randament superior, reducand costurile de productie, explica oficialii producatorului de cupru. ”In acest an produsul nostru este mai bun calitativ, adica are un continut de cupru mai mare cu 1,5% fata de anul trecut”, a precizat societatea.

Compania subliniaza ca, in regandirea strategiei comerciale, urmareste maximizarea profitului si ”are in vedere modalitati alternative de vanzare, inclusiv licitatii deschise prin Bursa Romana de Marfuri, evaluand initierea unui program de vanzare pe loturi cu cantitati predeterminate”. Piata cuprului este ghidata de bursa specializata de la Londra, London Metal Exchange, ale carei cotatii determina valoarea tranzactiilor la nivel global. Romania nu se numara printre tarile cu rezerve mari de minereu de cupru, Cupru Min fiind, in prezent, singurul producator de concentrat din tara.

”Neavand la dispozitie o uzina metalurgica prin care cuprul electrolitic sa fie extras din concentratul pe care il obtinem, piata interna este restransa. Pe scurt, noi nu vindem cupru, ci un produs cu inalt continut de cupru. Acesta este cautat de traderi, care achizitioneaza cantitati impresionante din mai multe surse, pentru a-l revinde unor mari uzine metalurgice. Suntem, deci, pe o piata intermediara, suportand restrictiile pe care le-am amintit, alaturi de alte particularitati de natura geologica”, a precizat Cupru Min. Compania estimeaza pentru acest an un profit net de 3,3 milioane de lei si o cifra de afaceri de 129 de milioane lei, rezultate financiare influentate de cotatia cuprului pe pietele internationale.

”2016 nu a fost un an bun pentru piata cuprului: pretul mediu stabilit de Bursa din Londra a fost de 4.725 dolari/ tona, fata de 5.100 dolari/tona in 2015. Consecintele s-au simtit in rezultatele financiare ale companiilor de profil. In pofida acestui context nefavorabil, Cupru Min reuseste un rezultat financiar deosebit, avand un profit net similar cu cel de anul trecut: 3,3 milioane de lei fata de 3,4 milioane in 2015”, potrivit companiei.

Anul trecut, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 140,8 milioane lei (circa 32 milioane euro), potrivit bilanturilor depuse la Ministerul Finantelor. Reprezentantii Cupru Min spun ca performantele inregistrate se datoreaza scaderii costurilor de productie, in paralel cu cresterea cantitatii si calitatii produsului finit.

”Tocmai scaderea pretului ne-a determinat sa adoptam seria de masuri prezentata anterior, masuri care au contribuit la scaderea break-even-ului companiei, astfel incat sa compensam scaderea pretului la cupru. Asa cum am aratat, desi productia estimata pentru anul acesta este mai mare, comparativ cu anul 2015, pretul mai mic la cupru a facut ca cifra de afaceri si profitul net sa fie ceva mai mici. Dar conditiile de livrare mai bune decat anul trecut si productia de concentrat de cupru si metal recuperat a facut ca diferenta mare de pret sa fie aproape compensata”, a mentionat conducerea companiei. Cupru Min are in jur de 540 de angajati, iar ca obiect de activitate exploatarea si valorificarea resurselor si rezervelor de minereu de cupru din zacamantul Rosia Poieni. Compania detine aproximativ 60% din rezerva de cupru a Romaniei.

Sursa foto: Shutterstock/wongwean