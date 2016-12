Producatorul de energie Nuclearelectrica, controlat de stat, si-a planificat investitii de 287,3 milioane lei in 2017, din care o suma de 247,8 milioane lei va fi alocata pentru cele doua reactoare nucleare din Cernavoda, arata datele publicate pe site-ul companiei. Cifrele au fost prevazute in planul de administrare, iar bugetul pentru 2017 urmeaza sa fie supus aprobarii in perioada urmatoare.

Planul total de investitii pentru anul viitor este similar celui din acest an. La Cernavoda, investitiile vor fi directionate in continuarea constructiei depozitului intermediar de combustibil ars, in instalatia de detritiere si in retehnologizari. De asemenea, anul viitor se vor finaliza studiile privind extinderea duratei de viata a Unitatii 1, prin retubarea reactorului si retehnologizarea sistemelor principale. De asemenea, la Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitesti vor fi necesare anul viitor investitii de 13,2 milioane lei. Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii, conform News.ro.

Nuclearelectrica (SNN) a raportat pe primele noua luni ale anului un profit net de 64,5 milioane lei, in scadere cu 51% fata de perioada similara a anului trecut. Compania a realizat in primele noua luni o productie de 7.589 GWh, mai mica cu 3%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a prelungirii opririi planificate a unitatii 1, pentru realizarea unor investitii care se fac o singura data pe durata de viata initiala a unui reactor.

Actionarul majoritar al companiei este statul roman, prin Ministerul Energiei, care detine o participatie de 82,49% din totalul actiunilor. Nuclearelectrica este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 1,45 miliarde lei (320 milioane euro), la ultimul pret de inchidere a sedintei, de 4,82 lei/actiune.

