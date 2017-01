Consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL, a pregatit un document, intrat in posesia News.ro, pentru companiile interesate sa preia activele combinatului petrochimic din Ramnicu Valcea, in care se precizeaza ca nu exista nicio conditie pentru pastrarea angajatilor actuali, insa exista un bonus de evaluare in cazul in care sunt preluati o parte dintre salariati, deoarece o astfel de masura ar reduce platile compensatorii pe care le-ar avea de platit societatea Oltchim.

In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe noua pachete de active. Planul de reorganizare al Oltchim prevede vanzarea combinatului pentru cel putin 307 milioane euro. La finalul anului trecut, Oltchim a transmis firmelor interesate de privatizare mai multe detalii, pentru ca acestea sa poata formula oferte neangajante. "Va rugam sa indicati numarul de angajati (care lucreaza la activele ce sunt scoase la vanzare n.r.) pe care doriti sa ii reangajati. Reangajarea salariatilor nu reprezinta o conditie a tranzactiei", se arata in documentul intrat in posesia News.ro.

Consultantul AT Kearney a precizat potentialilor cumparatori ai activelor Oltchim ca, potrivit contractului colectiv de munca de la nivelul Oltchim, compania trebuie sa achite plati compensatorii oricarui angajat disponibilizat. Conform legislatiei privind insolventa din Romania, aceste plati compensatorii au prioritate asupra oricaror creante ale creditorilor privati sau publici.

"Astfel, din perspectiva creditorilor, platile compensatorii au acelasi efect ca si in cazul in care pretul de vanzare ar fi mai scazut. Exista, prin urmare, intentia de a negocia cu angajatii pe care doriti sa ii reangajati acorduri de despartire fara plati compensatorii. Pentru a fi in masura sa faca acest lucru, Oltchim are nevoie de informatii despre numarul de salariati pe care doriti sa ii angajati in acord cu planul dumneavoastra de afaceri si cu - in oferta finala - angajamentul legal", se arata in documentul realizat de consultant.

Totusi, companiile interesate de preluarea actuvelor Oltchim care se angajeaza sa reangajeze o parte din salariatii actuali vor primi un bonus la oferta de preluare, costul de disponibilizare pentru fiecare angajat fiind estimat la 5.000 euro. "Bonusul de evaluare va fi aplicat doar pentru cel mult 50% din numarul total actual de angajati ai Oltchim", arata documentul.

Combinatul are in prezent circa 2.000 de salariati. Oltchim este singurul producator din Romania de clor si polieter polioli si exporta 74% din productie. Statul, care detine 54,8% din actiunile companiei, a mai incercat privatizarea Oltchim, dar fara succes. La ultimul termen, din decembrie 2014, niciun investitor nu si-a exprimat interesul sa preia compania.

Cel putin doua companii sunt interesate sa preia activele Oltchim: Chimcomplex, societate controlata de omul de afaceri Stefan Vuza, si grupul germano-polonez PCC, actionart minoritar al combinatului. Potrivit reprezentantilor companiei, Oltchim a inregistrat in primele noua luni din 2016 profit net de 16,1 milioane lei (3,6 milioane euro), comparativ cu pierderi de 15,7 milioane lei (3,5 milioane euro) raportate in perioada similara a anului 2015.

