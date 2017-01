Anul 2017 se anunta plin de evenimente in piata Forex, inaugurarea din 20 ianuarie a noului presedinte american Donald Trump fiind momentan in centrul atentiei traderilor, care asteapta noi semnale ce ar putea sa indice continuarea sau oprirea cresterii spectaculoase a dolarului. Cititi in continuare care sunt estimarile pe termen scurt ale analistilor si traderilor pentru cele mai tranzactionate perechi valutare.

EUR/USD

Cu o majoritate covarsitoare, analistii mizeaza pe o continuare a deprecierii euro in raport cu dolarul, adevarata intrebare nefiind daca moneda americana va continua sa se intareasca, ci daca va ajunge sa egaleze euro in urmatoarele luni. Recent, una dintre estimarile cele mai indraznete in acest sens i-a apartinut lui Mihai Nichisoiu, senior trader in cadrul casei de brokeraj Tradeville, care a anticipat atingerea paritatii EUR/USD pana in ziua inaugurarii presedintelui Donald Trump.

EUR/USD 1 saptamana 1 luna

T1 2017 Nivel mediu estimat 1,0552 1,0433 1,0311 Sentiment Optimist - 25% Optimist - 25% Optimist - 6% Pestimist - 58% Pesimist - 75% Pesimist - 69% Evolutie laterala - 17% Evolutie laterala - 0% Evolutie laterala - 25%

Date centralizate in urma unui sondaj FXStreet, la care participa 11 echipe de analiza din banci sau case de brokeraj, precum si traderi sau analisti independenti.

GBP/USD

Temerile ce vizeaza Brexit-ul pun in continuare presiune pe lira sterlina, care in mod normal ar trebui sa scada fata de dolar in urmatorul trimestru.

EUR/USD 1 saptamana 1 luna

T1 2017 Nivel mediu estimat 1,2306 1,2237 1,2098 Sentiment Optimist - 30% Optimist - 27% Optimist - 5% Pestimist - 30% Pesimist - 60% Pesimist - 58% Evolutie laterala - 40% Evolutie laterala - 13% Evolutie laterala - 37%

USD/JPY

A doua cea mai tranzactionata pereche valutara din lume, USD/JPY, este asteptata sa urce pe termen scurt, chiar daca dupa corectia din ultima luna o parte din analisti au inceput sa isi modifice estimarile optimiste.

EUR/USD 1 saptamana 1 luna

T1 2017 Nivel estimat 116,46 116,19 117,09 Sentiment Optimist - 42% Optimist - 50% Optimist - 50% Pestimist - 33% Pesimist - 42% Pesimist - 31% Evolutie laterala - 25% Evolutie laterala - 8% Evolutie laterala - 19%

USD/CHF

Cu foarte mici exceptii, traderii sunt optimisti in privinta evolutiei dolarului fata de francul elvetian in primul trimestru din 2017. Pe termen scurt, USD/CHF ar putea sa testeze totusi pragul suport de 1,005.

EUR/USD 1 saptamana 1 luna

T1 2017 Nivel mediu estimat 1,0212 1,0328 1,0375 Sentiment Optimist - 80% Optimist - 71% Optimist - 73% Pestimist - 20% Pesimist - 29% Pesimist - 9% Evolutie laterala - 0% Evolutie laterala - 0% Evolutie laterala -18%

EUR/GBP

Euro s-a apreciat fata de lira sterlina la acest inceput de an, iar trendul va continua in primul trimestru, considera traderii participanti la sondaj.

EUR/USD 1 saptamana 1 luna

T1 2017 Nivel mediu estimat 0,8675 0,8685 0,8732 Sentiment Optimist - 75% Optimist - 73% Optimist - 64% Pestimist - 25% Pesimist - 27% Pesimist - 27% Evolutie laterala - 0% Evolutie laterala - 0% Evolutie laterala - 9%

