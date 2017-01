Companiile care vor cumpara activele Oltchim nu preiau datoriile combinatului in cadrul tranzactiei, dar nici contractele cu clientii nu sunt transferate catre cumparatori, care nu au nicio obligatie de a prelua actualii angajati, arata un document pregatit de consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL, si de administratorul judiciar BDO Business Restructuring SPRKL, intrat in posesia News.ro .

Documentul, menit sa fie transmis investitorilor interesati de preluarea activelor scoase la vanzare, le prezinta acestora conditiile in care se va realiza tranzactia. "Datoriile vanzatorului, inclusiv obligatiile potentiale legate de protectia mediului, raman in sarcina vanzatorului. Niciun contract existent nu va fi transferat, dar, in cazul in care cumparatorul considera ca este in interesul sau, anumite contracte pot fi incheiate din nou de catre cumparator si cealalta parte contractanta. Oltchim isi exprima, totusi, disponibilitatea de a ajuta discutiile pentru preluarea unor contracte", arata documentul.

Companiile care preiau activele scoase la vanzare ale Oltchim nu au, de asemenea, niciun fel de obligatii legate de angajati. "Nu exista nicio obligatie contractuala de a prelua angajatii impreuna cu activele", mai arata documentul realizat de consultant si de administratorul judiciar al Oltchim. Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar.

Un plan de reorganizare a societatii Oltchim a fost depus la Tribunalul Valcea in 5 februarie 2015 si aprobat de catre adunarea creditorilor in data de 9 martie 2015. Planul de reorganizare a fost ulterior confirmat de catre judecatorul sindic, in 22 aprilie 2015. In conditiile in care Oltchim este in continuare in procedura de insolventa, orice amendament la planul de organizare trebuie aprobat de catre adunarea creditorilor.

Documentul pregatit pentru potentialii investitori ii avertizeaza, de altfel, pe acestia ca "aceptarea tranzactiilor finale de vanzare a activelor depinde de aprobarea creditorilor si, mai departe, de legislatia romaneasca privind insolventa". In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe noua pachete de active. Planul de reorganizare al Oltchim prevede vanzarea combinatului pentru cel putin 307 milioane euro.

La finalul anului trecut, Oltchim a transmis firmelor interesate de privatizare mai multe detalii, pentru ca acestea sa poata formula oferte neangajante. "Va rugam sa indicati numarul de angajati (care lucreaza la activele ce sunt scoase la vanzare n.r.) pe care doriti sa ii reangajati. Reangajarea salariatilor nu reprezinta o conditie a tranzactiei", se arata in documentul intrat in posesia News.ro.

Consultantul AT Kearney a precizat potentialilor cumparatori ai activelor Oltchim ca, potrivit contractului colectiv de munca de la nivelul Oltchim, compania trebuie sa achite plati compensatorii oricarui angajat disponibilizat. Conform legislatiei privind insolventa din Romania, aceste plati compensatorii au prioritate asupra oricaror creante ale creditorilor privati sau publici.

Combinatul are in prezent circa 2.000 de salariati. Oltchim este singurul producator din Romania de clor si polieter polioli si exporta 74% din productie. Statul, care detine 54,8% din actiunile companiei, a mai incercat privatizarea Oltchim, dar fara succes. La ultimul termen, din decembrie 2014, niciun investitor nu si-a exprimat interesul sa preia compania.

Cel putin doua companii sunt interesate sa preia activele Oltchim: Chimcomplex, societate controlata de omul de afaceri Stefan Vuza, si grupul germano-polonez PCC, actionart minoritar al combinatului. Potrivit reprezentantilor companiei, Oltchim a inregistrat in primele noua luni din 2016 profit net de 16,1 milioane lei (3,6 milioane euro), comparativ cu pierderi de 15,7 milioane lei (3,5 milioane euro) raportate in perioada similara a anului 2015. Un raport independent comandat de unul dintre creditori, intrat in posesia News.ro, sustine ca societatea ar fi inregistrat, in realitate, pierderi de 38,5 milioane lei in primele noua luni din 2016.

