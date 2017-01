Acest nivel de luni este de aproape doua ori mai mare fata de cel inregistrat in urma cu un an, cand energia se vindea cu maximum 239 lei/MWh (circa 53 euro), pe aceeasi piata. Intre orele 9:00 si 10:00 s-au tranzactionat aproape 3.000 MWh, ceea ce reprezinta o treime din consumul de energie al Romaniei, conform News.ro.

In jurul orei 10.00, productia de energie a Romaniei era de 10.655 MW, din care 9.374 MW era consumul intern, iar exporturile erau de 1.282 MW. De asemenea, potrivit datelor Transelectrica, luni, la ora 12:36, productia de energie a Romaniei ajunsese la 10.448 MW, din care 8.965 MW era consumul intern, iar exporturile erau de 1.483 MW.

Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, 12 ianuarie, o Hotarare care permite monopolului de stat Transelectrica sa ia mai multe masuri extreme, precum intreruperea exporturilor de energie, in caz de situatie extrema, actul normativ fiind propus de ministerele Energiei si Economiei, care au fost notificate miercuri de catre Transelectrica cu privire la iminenta aparitiei unei situatii de criza in functionarea Sistemului Energetic National.

„Hotararea este o masura preventiva si temporara care poate fi aplicata doar in conditiile aparitiei unei situatii de criza pe piata de energie in perioada urmatoare (16 ianuarie – 15 februarie 2017) si doar daca este amenintata siguranta populatiei ori a Sistemului Electroenergetic”, a precizat Ministerul Energiei, intr-un comunicat.

Miercuri, 11 ianuarie, compania de stat Transelectrica, un monopol al transportului de energie electrica, a notificat oficial Ministerul Energiei, Ministerul Economiei si Autoritatea Natiionala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) "cu privire la iminenta aparitiei unei situatii de criza in functionarea SEN". Romania a inregistrat in zilele geroase de saptamana trecuta un consum record de energie electrica, de peste 9.700 MW. Hotararea aprobata joi ii permite Transelectrica sa puna in aplicare, „doar in cazul unei situatii de criza”, masuri graduale de siguranta, in functie de nivelul amenintarii.

Aceste masuri presupun, intre altele, trecerea centralelor pe combustibil alternativ (pacura) pentru siguranta functionarii atat a retelei de transport de energiei electrica cat si a retelei de transport a gazelor naturale. Masurile permit reducerea sau anularea exporturilor de nergie electrica. „Aceasta masura s-ar aplica in situatia in care, desi exista capacitate disponibila la export, resursele ar fi limitate si ar risca sa nu poata asigura necesitatile de consum ale populatiei”, precizeaza Ministerul Energiei.

Totusi, actul normativ permite si reducerea sau anularea exporturilor notificate. „Masura este menita sa protejeze populatia de riscul intreruperii alimentarii cu energie electrica si ar presupune interventia operatorului de transport si sistem asupra tranzactiilor angajate de energie electrica la export”, precizeaza oficialii Ministerului Energiei. In caz de criza energetica, actul normativ permite si reducerea consumului de energie electrica pentru companii.

Sursa foto: Pixabay/Comfreak