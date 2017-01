“Societatea Nationala de Gaze Naturale “Romgaz” SA anunta comunicarea de catre Ministerul Energiei in data de 18 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea cererii de finantare pentru investitia ‘Ciclu combinat cu turbine pe gaz’, depusa in vederea atragerii de fonduri pentru investitii finantate din Planul National de Investitii”, arata un comunicat transmis joi de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB), conform News.ro.

Romgaz a precizat ca, in perioada urmatoare, se va derula procesul de negociere intre compania de stat si Ministerul Energiei cu privire la clauzele contractului de finantare pentru investitie si graficul cererilor de rambursare, care include sumele estimate de rambursat si data depunerii cererilor de rambursare.

Romgaz ar putea primi, astfel, o finantare din PNI de aproximativ 68 milioane euro pentru acest proiect. Proiectul va fi finantat din surse proprii ale Romgaz si din Planul National de Investitii. Grupul Romelectro va demara in vara acestui an, impreuna cu compania spaniola Duro Felguera, constructia termocentralei pe gaze naturale a Romgaz de la Iernut, care va fi finalizata si operationala in anul 2019, preciza in luna noiembrie directorul general al Romelectro, Cristian Secosan.

Centrala va avea o capacitate instalata de 430 MW. Romgaz a anuntat anul trecut ca a incheiat un contract in valoare de 268,8 milioane euro cu asocierea formata din Duro Felguera si Romelectro pentru constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze la Iernut.

Echipamentele principale si ingineria de baza vor fi furnizate de Duro Felguera, iar Romelectro se va ocupa de lucrarile de constructii - montaj, de partea de inginerie de detaliu si livrarea echipamentelor auxiliare. Echipamentele principale vor fi livrate la inceputul anului 2018. Romgaz a preluat termocentrala actuala de la Iernut in 2013 de la producatorul de energie termica Elcen pentru stingerea unei datorii de 653 milioane lei.

Romgaz este una din cele mai profitabile companii ale statului. In primele noua luni din 2016, profitul net al companiei a scazut cu 27%, pana la 713,7 milioane lei, in timp ce cifra de afaceri a scazut cu 18%, la 2,4 miliarde lei, activitatea producatorului fiind afectata de scaderea consumului de gaze. Productia de gaze a companiei a scazut cu 27%, la 3,03 miliarde metri cubi, fata de 4,13 miliarde metri cubi in primele noua luni ale anului 2015.

La 30 septembrie 2016, Romgaz avea 6.250 de angajati, mai putini cu 1,6% fata de perioada similara a anului trecut. Compania Romgaz, controlata de stat, alaturi de OMV Petrom, controlata de grupul austriac OMV, concentreaza aproape toata productia de gaze naturale a Romaniei. Actiunile companiei se tranzactioneaza pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman, cu o participatie de 70%. Compania are in prezent o valoare de piata de 9,9 miliarde lei, echivalentul a 2,2 miliarde euro.

Sursa foto: Shutterstock/ isak55