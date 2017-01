In Europa, indicele pan-european Stoxx 600 si indicele CAC 40 al bursei din Paris avanseaza cu 1%, iar indicele german DAX cu 1,3%. Indicele londonez FTSE 100 este in urcare cu 0,3%. Banca spaniola Santander inregistreaza intre cele mai mari cresteri din Europa, datorita majorarii de 4% a profitului net in 2016, conform News.ro.

In Japonia, indicele Nikkei a urcat cu 1,4%, in urma datelor care au aratat cresterea exporturilor in decembrie pentru prima oara in ultimele 15 luni. In SUA, contractele futures indica o deschidere pozitiva a tranzactiilor pe Wall Street. Trump a semnat marti doua ordine executive pentru constructia a doua conducte petroliere, Keystone XL and Dakota Access, inversand masurile fostului presedinte Barack Obama pentru protejarea mediului, preferand extinderea infrastructurii energetice.

Noul presedinte s-a intalnit marti cu sefii celor trei mari producatori auto americani, pentru a promova constructia de vehicule in SUA. ”Tema zilei de miercuri este revenirea tranzactiilor legate de Trump”, a explicat un trader. Dolarul a recuperat pierderile din ultima perioada, iar randamentele obligatiunilor cresc, pe fondul promisiunilor facute de Trump ca va reduce impozitele pentru a sustine investitiile companiilor, dupa ce in primele zile de mandat s-a concentrat pe protectionismul comercial.